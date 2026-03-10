伊朗：任何國家驅逐美以大使 就能通過荷莫茲海峽

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱，任何阿拉伯或歐洲國家，只要驅逐以色列和美國大使，即可「完全自由、合法地通過荷莫茲海峽」。（圖／取自央視新聞）

央視新聞10日上午報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，任何阿拉伯或歐洲國家，只要驅逐以色列和美國大使，即可「完全自由、合法地通過荷莫茲海峽」。

伊朗駐中國大使法茲里9日也在北京告訴大陸媒體，「現在導致我們地區不安全的是美國和以色列，如果世界希望能源運輸的安全得到保證，那麼首先，美國和以色列必須離開本地區。」

法茲里表示，如果世界非常擔憂能源運輸安全的話，那麼必須先問一個很重要的問題：美國究竟是得到了哪個重要國際機構的授權，才對伊朗發動襲擊的？他強調，美國的行為沒有得到任何許可。

法茲里說，「伊朗此前一貫是荷莫茲海峽通行的安全保障者，現在也是。」他稱，美國是本地區不安全的來源，美國只能通過離開這個地區保證荷莫茲海峽和能源通道的安全，而不是增加其在本地區的軍事力量。

