聽新聞
0:00 / 0:00

哈米尼次子接班伊朗最高領袖 普丁：俄國支持不變

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
俄羅斯總統普丁。歐新社
俄羅斯總統普丁。歐新社

伊朗宣布選出新任最高領袖，由已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班，俄羅斯總統普丁9日對伊朗表達「不變的支持」（unwavering support），稱俄國會繼續作為伊朗可靠的夥伴，並祝福穆吉塔巴在面對眼下挑戰能取得成功。

由88名資深教士組成的專家會議近日宣布，會議以決定性票數，任命穆吉塔巴為伊朗伊斯蘭共和國的第3任領袖；紐約時報報導，56歲的中階神職人員穆吉塔巴與極具影響力的伊斯蘭革命衛隊關係密切。

根據報導，美國總統川普向福斯新聞表示，他對這樣的結果不開心；川普在宣布結果前已表達，他認為穆吉塔巴不是合適的人選，並指出，美國不會支持這樣的接班結果；川普日前向媒體表示，他必須親自參與任命伊朗政權的接班人，就像委內瑞拉一樣，並稱美國將確保接下來無論誰領導伊朗，伊朗都不會威脅到美國和以色列等鄰近國家。

伊朗政權的接班人顯然不合川普的意思。普丁9日則發表聲明歡迎穆吉塔巴接任伊朗最高領袖，指伊朗當前正對抗武力侵犯，穆吉塔巴身為伊朗最高領袖勢必需要很大的勇氣和無私，不過普丁說，他有信心穆吉塔巴會延續父親哈米尼的工作。

普丁說，在他的部分，他想要確認俄國對德黑蘭不變的支持，也確認俄國對伊朗朋友的聲援；俄國一直以來，也會持續作為伊斯蘭共和國可靠的夥伴。

普丁說，他祝福穆吉塔巴面對眼下的挑戰獲得成功，也祝福穆吉塔巴身體健康、心情愉快。

哈米尼 以色列 美國

延伸閱讀

伊拒妥協 哈米尼次子上台 凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控

伊朗拒投降…哈米尼次子接班 川普嗆撐不久

哈米尼次子接任伊朗最高領袖 大陸採謹慎態度回應

哈米尼次子接班 伊朗強硬派掌權拒停火 川：他撐不了多久

相關新聞

哈米尼次子接班伊朗最高領袖 普丁：俄國支持不變

伊朗宣布選出新任最高領袖，由已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班，俄羅斯總統普亭9日對伊朗表達「不變的支持」（unwavering support），稱俄國會繼續作為伊朗可靠的夥伴，並祝福穆吉塔巴在面對眼下挑戰能取得成功。

肯亞洪災造成大規模破壞...增至42死 近乎翻倍

肯亞政府今晚發布聲明指出，首都奈洛比及其他地區因豪雨與洪水造成的死亡人數近乎倍增，來到42死

贏球是義務輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

從球員的角度來看，這個新興的賽事似乎沒有什麼參加的理由：如果美國隊贏了，球員們只是完成了應該做的事，但如果美國輸了，就算是輸給一支實力強勁的隊伍，也算是表現不佳。

「俄粉」與「炮灰」：申請俄羅斯長居必須同意服役一年？

（德國之聲中文網）25歲的塞內加爾人迪奧普（Malick Diop）2023年喜獲俄羅斯獎學金，赴下諾夫哥羅德國立大學就讀。然而抵達俄羅斯後，他被征入軍隊擔任廚師，並被派往烏克蘭東部城市盧甘斯克。

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

日本8日晚間約10時17分（台灣時間當晚約9時17分）發生有感地震，震央在日本東北地方的青森縣等「三陸」地區外海；震源深度僅10公里，屬於極淺層地震，規模則達6。

確保濃縮鈾安全 川普不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普今天提出向伊朗派遣美軍地面部隊的構想，以確保該國濃縮鈾庫存安全，而這是瓦解德黑蘭當局核計畫相關措施之一環

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。