矢田亞希子站台東京食品展台灣館 嚐鳳梨漢堡讚不停

東京國際食品展將於明天開幕，台灣今年有194家食品企業組成「台灣館」參展，規模再創新高。外貿協會董事長黃志芳今天表示，上週因世界棒球經典賽（WBC），東京巨蛋幾乎變成台灣主場，隨著食品展登場，本週則是台灣食品在日本的「Team Taiwan台灣週」。

展覽前一天，台灣館舉行展前記者會暖身，日本知名演員矢田亞希子受邀，與黃志芳輕鬆對談。現場不僅介紹台灣食品特色，還準備多道創意料理與點心讓矢田亞希子試吃，令她讚不絕口。

黃志芳致詞時表示，東京國際食品展（FOODEXJAPAN 2026）今年邁入第51屆，台灣也連續參加了51次，從未缺席，更是規模數一數二的重要參展國。今年台灣企業報名情況更是格外踴躍，開放報名後短短40分鐘就額滿，如果不是今年展場因整修而限制了展位空間，台灣參展企業數量可能會更多，甚至有機會挑戰成為東京食品展最大的海外參展團。

他說，這樣的熱烈反應，不僅顯示出台灣食品業者對東京食品展的高度重視，也代表業者積極接軌國際市場、開拓海外通路的強烈企圖心。

黃志芳表示，根據統計，去年台灣食品出口總額達43億美元（約新台幣1370億元），其中對日本出口約7億美元，是台灣食品第2大出口市場；同時，日本也是台灣第3大食品進口來源。這說明台日之間在食品產業與供應鏈上具有高度互補性，未來仍有很大的合作空間。

駐日代表李逸洋在致詞時也從貿易角度補充說明台日食品交流的密切程度。他指出，日本是台灣農水產品第2大出口市場，而台灣也是日本農水產品第3大出口市場，雙方往來頻繁。例如台灣毛豆在日本市場就具有相當高的存在感，去年台灣毛豆對日出口金額達4960萬美元，占出口量約7成，在日本的市占率約4成。

他笑說，如果大家在日本看棒球比賽時順便到居酒屋小酌，桌上的毛豆「很可能就是來自台灣」。

農業部長陳駿季則介紹，今年台灣館還設有由11家業者組成的「台灣農水產物館」，展示包括稻米、茶葉、水產與各式加工食品等產品。

他特別提到蓬萊米引進台灣已經滿100年，今年也帶來許多優質台灣米與日本消費者分享。過去台灣米每年輸日大約3000噸，但去年因日本出現米荒，台灣米出口量增加到1萬2548噸，是往年的4倍。

他表示，台灣米口感與日本米接近，容易被日本消費者接受，希望未來能持續拓展市場。

此外，原住民族委員會副主委谷縱．喀勒芳安也在會中介紹原住民族特色產品，包括森林蜂蜜精釀啤酒、以傳統技術釀造的茶酒、大武山咖啡以及以原住民族食材製作的健康食品。

他表示，希望透過這些具有文化特色的味道，讓更多人認識台灣原住民族的飲食文化，也讓台灣多元的飲食風貌被世界看見。

為了讓日本民眾更直接感受台灣美食魅力，記者會上安排試吃環節。日本演員矢田亞希子受邀擔任活動嘉賓，她因主演日劇「大和拜金女」而在台灣擁有高知名度，過去也曾在美食題材日劇「甜心小廚師」中飾演主角，因此對料理與甜點相當有興趣。

黃志芳得知矢田非常喜歡台灣的珍珠奶茶，特地準備了以台灣傳統「茄芷袋」包裝的見面禮，裡面裝著珍珠奶茶口味的零食。此外，飯店主廚還特別設計3道融合台灣食材的料理，包括以台灣鳳梨製作的照燒漢堡、使用新竹米粉搭配海鮮的涼拌料理，以及以台灣芋頭做成的蒙布朗甜點。

矢田亞希子在台上試吃時相當投入，一口接一口把料理與甜點吃光，也不斷稱讚味道很好。她表示，台灣的甜點真的非常美味，而且還有很多在日本沒有見過的種類，未來希望能夠發掘更多台灣甜點。

今年台灣館由經濟部攜手農業部、外貿協會、15個縣市政府以及10多個食品產業公協會共同推動，參展企業多達194家。展品涵蓋農產品、加工食品、飲料、茶葉、水產與冷凍食品等，希望透過東京食品展這個亞洲重要的食品貿易平台，進一步拓展日本與國際市場。