杜拜民眾急避中東戰火 寵物遺棄街頭或送安樂死

隨著波灣國家持續受到伊朗空襲，杜拜部分飼主出國避難時將寵物遺棄街頭，有獸醫接獲不少民眾洽詢讓寵物安樂死，也有動物收容中心反映遭遺棄的動物暴增，收容所不堪負荷。

英國「地鐵報」（Metro）報導，阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）犬隻認領養暨收容組織K9 FriendsDubai表示近期接獲許多遺棄案件，直呼「案量龐大、接應不暇」。

杜拜動物救援中心The Barking Lot指出，他們正盡量彈性因應現況，但收容所已不堪負荷。該中心負責人格里（Aditi Gouri）指出：「動物救援中心志工回報，遭遺棄的寵物較以往多出數百隻，造成部分收容所難以負荷，無法悉心照料所有動物。」

據報導，社群媒體上持續流傳寵物犬遭綁在路燈燈桿的照片，周圍未擺放任何食物或水。

The Barking Lot一名志工補充說：「有些獸醫甚至證實，飼主為省下寵物搬遷費用或繁瑣手續，寧願帶健康的寵物前來接受安樂死。」

部分阿聯居民試圖由鄰國阿曼逃離時，得知無法攜帶寵物過境，這意味許多貓狗被遺棄在沙漠中。

致力在衝突時期援助動物的慈善組織War Paws表示，衝突期間動物遭遺棄已非新鮮事。

War Paws執行長海斯迪（Louise Hastie）說：「這類情況也在伊拉克和烏克蘭發生過…有些人對待寵物的態度和我們大相逕庭。把寵物棄置邊境或街頭，連暫放獸醫那裡都不肯，這不能找理由開脫，畢竟杜拜是富裕之都。」