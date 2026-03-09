快訊

堰塞湖警戒卻未撤離？花蓮光復鄉長林清水涉失職 100萬交保

聯電74萬股東快看！股東會紀念品出爐 今年延續可愛、療癒風格

小S突現身信義區開簽名會 粉絲溫暖打氣她哽咽「我快哭了」

聽新聞
0:00 / 0:00

杜拜民眾急避中東戰火 寵物遺棄街頭或送安樂死

中央社／ 杜拜9日綜合外電報導

隨著波灣國家持續受到伊朗空襲，杜拜部分飼主出國避難時將寵物遺棄街頭，有獸醫接獲不少民眾洽詢讓寵物安樂死，也有動物收容中心反映遭遺棄的動物暴增，收容所不堪負荷。

英國「地鐵報」（Metro）報導，阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）犬隻認領養暨收容組織K9 FriendsDubai表示近期接獲許多遺棄案件，直呼「案量龐大、接應不暇」。

杜拜動物救援中心The Barking Lot指出，他們正盡量彈性因應現況，但收容所已不堪負荷。該中心負責人格里（Aditi Gouri）指出：「動物救援中心志工回報，遭遺棄的寵物較以往多出數百隻，造成部分收容所難以負荷，無法悉心照料所有動物。」

據報導，社群媒體上持續流傳寵物犬遭綁在路燈燈桿的照片，周圍未擺放任何食物或水。

The Barking Lot一名志工補充說：「有些獸醫甚至證實，飼主為省下寵物搬遷費用或繁瑣手續，寧願帶健康的寵物前來接受安樂死。」

部分阿聯居民試圖由鄰國阿曼逃離時，得知無法攜帶寵物過境，這意味許多貓狗被遺棄在沙漠中。

致力在衝突時期援助動物的慈善組織War Paws表示，衝突期間動物遭遺棄已非新鮮事。

War Paws執行長海斯迪（Louise Hastie）說：「這類情況也在伊拉克和烏克蘭發生過…有些人對待寵物的態度和我們大相逕庭。把寵物棄置邊境或街頭，連暫放獸醫那裡都不肯，這不能找理由開脫，畢竟杜拜是富裕之都。」

安樂死 社群媒體 動物

延伸閱讀

杜拜衰捲戰火！稅收優惠難敵動盪 富豪「錢」逃星、港

新北力推熟齡毛寶貝認養 認養送6好禮、還可免費諮詢寵物行為

狗天生樂於助人 貓極少主動幫助

詹文男／寵物的信心重建

相關新聞

肯亞洪災造成大規模破壞...增至42死 近乎翻倍

肯亞政府今晚發布聲明指出，首都奈洛比及其他地區因豪雨與洪水造成的死亡人數近乎倍增，來到42死

贏球是義務輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

從球員的角度來看，這個新興的賽事似乎沒有什麼參加的理由：如果美國隊贏了，球員們只是完成了應該做的事，但如果美國輸了，就算是輸給一支實力強勁的隊伍，也算是表現不佳。

「俄粉」與「炮灰」：申請俄羅斯長居必須同意服役一年？

（德國之聲中文網）25歲的塞內加爾人迪奧普（Malick Diop）2023年喜獲俄羅斯獎學金，赴下諾夫哥羅德國立大學就讀。然而抵達俄羅斯後，他被征入軍隊擔任廚師，並被派往烏克蘭東部城市盧甘斯克。

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

日本8日晚間約10時17分（台灣時間當晚約9時17分）發生有感地震，震央在日本東北地方的青森縣等「三陸」地區外海；震源深度僅10公里，屬於極淺層地震，規模則達6。

確保濃縮鈾安全 川普不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普今天提出向伊朗派遣美軍地面部隊的構想，以確保該國濃縮鈾庫存安全，而這是瓦解德黑蘭當局核計畫相關措施之一環

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

從天天做噩夢的流亡者，到死而無憾的奧運冠軍父親，冬季奧運花樣滑冰金牌得主劉美賢(Alysa Liu)父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享冬奧冠軍女兒的成長之路。他表示，劉美賢其實有三個媽媽。雖然他自稱是最窮律師，但面臨巨額財富誘惑時，他會做這個選擇。而對於女兒的時尚，包括髮色和上唇繫帶穿環，他表示仍無法欣賞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。