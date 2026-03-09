加拿大扶輪論壇聚焦台灣觀光 6月年會吸引社友遊台

加拿大卑詩省扶輪社舉辦年度領導人論壇（Club Leaders Forum），台灣觀光成為最吸睛的焦點。受惠國際扶輪年會將於6月於台北舉辦，觀光署受邀於溫哥華論壇會場設攤宣傳，吸引不少扶輪社友決定今夏好好遊覽台灣。

觀光署7日、8日應邀參加在溫哥華舉辦的加拿大扶輪社5040地區（Rotary District 5040）領導人論壇，不僅在會場擺攤，晚宴中還有專場說明會，向來自卑詩省約300名扶輪社總監與幹部介紹台灣多元且豐富的旅遊資源，為即將於6月在台灣舉行的國際扶輪年會（Rotary International Convention）提前暖身，趁勢宣傳美麗台灣。

加拿大扶輪社5040地區總監是台裔的謝焯如，他說，既然自己是台裔加拿大人，今年國際扶輪年會又在台灣舉行，當然要盡力扮演台加之間的橋樑，讓更多扶輪社友認識台灣。

謝焯如說：「儘管我年少時便移民加拿大，晃眼也過了近半世紀，但內心依然非常愛台灣，希望鼓勵更多扶輪社友和親友今年6月能一起暢遊台灣。我喜歡吃的台灣小吃和山水，一定帶他們體驗一下。」

晚宴活動由充滿台灣特色的阿美族原住民傳統舞蹈及天金堂鼓陣揭開序幕，向與會貴賓展現台灣多元文化的魅力。觀光署代表隨後上台介紹台灣豐富的歷史文化、自然景觀，以及令人食指大動的台灣美食。

喜愛大自然的加拿大人，特別鍾情台灣的生態觀光，許多人都詢問如何能觀賞到台灣珍貴的原生鳥類和東勢著名螢火蟲聖地。

前國際扶輪社副總裁羅爾斯（Dean Rohrs）曾多次造訪台灣，她說：「非常喜歡台灣的人事物，那是一個令人忘憂的好地方。」

扶輪社友法蘭克（Frank）因經商關係，多年來跑遍亞洲多國，他說：「一直想去台灣，終於今年6月要成行了，感覺特別興奮。除了台北外，我也想到其他城市看看。」

駐溫哥華經濟文化辦事處僑務組長郭淑貞受邀在晚宴上致詞，她讚揚扶輪社在全球貢獻良多，無論是致力消除貧窮、推動根除小兒麻痺、提供潔淨水資源等計劃，都讓人非常敬佩。她說：「很高興今年國際扶輪社年會將於台北舉行，讓世界走進台灣。」

觀光署2月20日至22日也參與在西雅圖舉辦的美國西北部9個扶輪社地區領導人論壇，向當地700名扶輪社領袖介紹台灣。

駐舊金山辦事處主任李思賢表示，2026年國際扶輪年會在台北舉行，預估全球有超過150個國家地區的扶輪社友及家人共逾3萬人到台灣。「這些人都是旅遊市場的高階客群，不僅具有深厚的經濟消費力，也具有龐大的國際影響力。我們當然要好好把握機會宣傳台灣。」