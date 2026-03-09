快訊

國際婦女節全球示威 聲援婦權終結中東戰火

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導

全球多個城市有數萬名示威者今天走上街頭，紀念國際婦女節，同時譴責中東戰爭。

法新社報導，從巴西的里約熱內盧、委內瑞拉的卡拉卡斯（Caracas），到法國、西班牙土耳其及其他歐洲多國的城市，示威者發起遊行，要求在各項議題上實現女性權益。

在西班牙多個城市，數千人走上街頭，抗議性別暴力並呼籲終止中東戰爭。

被丈夫下藥並遭數十人性侵的法國受害婦女畢立可（Gisele Pelicot）帶領巴黎的婦女權益遊行，這是法國全國150場示威之一。

現年73歲的畢立可在巴黎對群眾表示：「我們絕不會放棄。」她與數千民眾一道遊行，呼籲落實婦女權益、經濟平等與終結性暴力。

數千名女性無懼當局禁令，在土耳其伊斯坦堡街頭遊行。

示威者擠滿吉漢吉爾（Cihangir）地區，有人手持裝飾著小燈泡的陽傘，也有人揮舞色彩繽紛的旗幟。

遊行尾聲，現場歡呼、跳舞並燃放紫色煙火，主辦單位宣讀聲明，聲援受中東戰爭影響的女性。

巴黎 土耳其 西班牙

