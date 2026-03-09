快訊

肯亞洪災造成大規模破壞...增至42死 近乎翻倍

中央社／ 奈洛比8日綜合外電報導
肯亞政府今晚發布聲明指出，首都奈洛比及其他地區因豪雨與洪水造成的死亡人數近乎倍增，來到42死。(歐新社)
肯亞政府今晚發布聲明指出，首都奈洛比及其他地區因豪雨與洪水造成的死亡人數近乎倍增，來到42死。(歐新社)

肯亞政府今晚發布聲明指出，首都奈洛比及其他地區因豪雨與洪水造成的死亡人數近乎倍增，來到42死。

路透社報導，6日的強降雨引發嚴重且廣泛的洪患，導致一些人溺斃及車輛被沖走，並擾亂全國最大機場的交通。

稍早公布的死亡人數為23人。

肯亞公共服務暨人力資本發展部長魯庫（GeoffreyKiringa Ruku）在聲明中表示，包括軍方在內，多個單位的救援人員持續在全國各地進行搜救。

洪水也對基礎建設及民眾生計造成大規模破壞。不過，172台被洪水沖走的車輛已經尋獲。

肯亞總統魯托（William Ruto）昨天表示，他已下令立即從國家戰略儲備釋出賑災糧食，分發給受災戶

科學家表示，全球暖化使得東非各地旱澇更加嚴重，主因降雨集中在更短的時間內且強度更高。

受災戶 強降雨 基礎建設

相關新聞

贏球是義務輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

從球員的角度來看，這個新興的賽事似乎沒有什麼參加的理由：如果美國隊贏了，球員們只是完成了應該做的事，但如果美國輸了，就算是輸給一支實力強勁的隊伍，也算是表現不佳。

肯亞洪災造成大規模破壞...增至42死 近乎翻倍

肯亞政府今晚發布聲明指出，首都奈洛比及其他地區因豪雨與洪水造成的死亡人數近乎倍增，來到42死

「俄粉」與「炮灰」：申請俄羅斯長居必須同意服役一年？

（德國之聲中文網）25歲的塞內加爾人迪奧普（Malick Diop）2023年喜獲俄羅斯獎學金，赴下諾夫哥羅德國立大學就讀。然而抵達俄羅斯後，他被征入軍隊擔任廚師，並被派往烏克蘭東部城市盧甘斯克。

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

日本8日晚間約10時17分（台灣時間當晚約9時17分）發生有感地震，震央在日本東北地方的青森縣等「三陸」地區外海；震源深度僅10公里，屬於極淺層地震，規模則達6。

確保濃縮鈾安全 川普不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普今天提出向伊朗派遣美軍地面部隊的構想，以確保該國濃縮鈾庫存安全，而這是瓦解德黑蘭當局核計畫相關措施之一環

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

從天天做噩夢的流亡者，到死而無憾的奧運冠軍父親，冬季奧運花樣滑冰金牌得主劉美賢(Alysa Liu)父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享冬奧冠軍女兒的成長之路。他表示，劉美賢其實有三個媽媽。雖然他自稱是最窮律師，但面臨巨額財富誘惑時，他會做這個選擇。而對於女兒的時尚，包括髮色和上唇繫帶穿環，他表示仍無法欣賞。

