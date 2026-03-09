聽新聞
肯亞洪災造成大規模破壞...增至42死 近乎翻倍
肯亞政府今晚發布聲明指出，首都奈洛比及其他地區因豪雨與洪水造成的死亡人數近乎倍增，來到42死。
路透社報導，6日的強降雨引發嚴重且廣泛的洪患，導致一些人溺斃及車輛被沖走，並擾亂全國最大機場的交通。
稍早公布的死亡人數為23人。
肯亞公共服務暨人力資本發展部長魯庫（GeoffreyKiringa Ruku）在聲明中表示，包括軍方在內，多個單位的救援人員持續在全國各地進行搜救。
洪水也對基礎建設及民眾生計造成大規模破壞。不過，172台被洪水沖走的車輛已經尋獲。
肯亞總統魯托（William Ruto）昨天表示，他已下令立即從國家戰略儲備釋出賑災糧食，分發給受災戶。
科學家表示，全球暖化使得東非各地旱澇更加嚴重，主因降雨集中在更短的時間內且強度更高。
