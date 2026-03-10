快訊

與美談判破局 伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

一輩子無法原諒的痛！311救人無數卻錯失愛妻 前消防員淚崩：人生最大誤判

聯合新聞網／ 綜合報導
日本前消防員佐藤誠悅在311海嘯中，痛失愛妻。海嘯示意圖/Ingimage。
日本前消防員佐藤誠悅在311海嘯中，痛失愛妻。海嘯示意圖/Ingimage。

「這是我人生最大的誤判。」如果15年前、311大地震那天，打通電話叫妻子快逃，或許就不會天人永隔。日本宮城縣73歲的前消防員佐藤誠悅，當年身為第一線指揮官，拯救無數生命，卻因「自以為安全」的想法，永遠失去摯愛。這份深沉的懊悔，成為他至今踏遍全國、演講超過800場的動力。

根據日媒共同社報導，地震發生當下，佐藤立刻衝回消防署，被派往陷入火海的市區。在攝氏零下的低溫中，他與隊員徹夜奮戰。當時，他心想妻子任職的安養機構位於高處，應該很安全，便沒有特別聯絡她。沒想到，妻子在巡視獨居老人的途中不幸遭海嘯吞噬。震後第五天，他在充當臨時停屍間的體育館內找到了妻子。看著躺在冰冷地板上的愛妻，他瞬間淚崩：「對不起，我沒能救妳。」隨後脫下消防勤務服蓋在她身上，帶她回家。

「身為救人專家，卻救不了最愛的人。」強烈的自責讓佐藤一度封閉自我。直到2013年重回妻子遇難的海岸，他才轉念決定將悲痛化為力量，開始四處演講分享震災經歷。在這800多場演講中，他總是反覆強調：「你該保護誰的命？首先是你自己！只有保護好自己，才有能力救身邊的人。」

2023年，佐藤失去了因白血病早逝的次子。兒子生前曾鼓勵一度想放棄演講的他：「能把媽媽的故事傳遞下去的只有爸爸了。」這成了兒子的遺言，也成了佐藤挺過淋巴癌治療的堅強支柱。帶著對妻兒的思念，佐藤決心只要還有一口氣在，就會繼續訴說這段充滿懊悔卻無比珍貴的生命教育。

日本311大震 獨居老人 消防員

延伸閱讀

別以為自己是動作片主角！受困電梯「硬開門」超危險 專家教救命動作

「封存半世紀」沙丁魚罐頭開箱！色澤鮮亮如時間暫停 網友看傻

不怕你吃！連鎖旅館早餐結合當地美食 住客狂讚「太誘人」：飽到走不動

日「肉包之亂」失控！企業家新幹線上吃551惹議 公司大門慘遭砸肉包

相關新聞

青森睡魔抵嘉！一起來趟超越台日友好的文化交流之旅

青森睡魔祭是日本東北三大祭典之一，每年8月2日到8月7日就是大型睡魔花車燈籠跟著舞者「跳人」們一起遊街慶祝的熱鬧慶典。台灣的花燈雖然不會扛上山車被拉著跑，但睡魔燈籠的龐大規模，還有每年日子一到就該出門看花燈的性質，和台灣的元宵節還真有幾分神似。

一輩子無法原諒的痛！311救人無數卻錯失愛妻 前消防員淚崩：人生最大誤判

「這是我人生最大的誤判。」如果15年前、311大地震那天，打通電話叫妻子快逃，或許就不會天人永隔。日本宮城縣73歲的前消防員佐藤誠悅，當年身為第一線指揮官，拯救無數生命，卻因「自以為安全」的想法，永遠失去摯愛。這份深沉的懊悔，成為他至今踏遍全國、演講超過800場的動力。

全球護照排名出爐！這國再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡以可免簽前往192個旅遊目的地的成績，持續蟬聯全球最強護照；日本、南韓與阿拉伯聯合大公國則以187個目的地並列第2名。台灣以可免簽或落地簽前往134個目的地排名第31名，相較2月上升1名。

年輕人不知足？物質富裕但幸福感低 專家揭「這定義」是問題關鍵

在物質條件持續提升的時代，年輕世代卻未必變得更快樂。近年多項研究顯示，Z世代的生活滿意度反而呈現下降趨勢，背後原因也引發學界關注。據美媒《psychologytoday》報導，哲學博士艾拉・貝茲沃（Ira Bedzow, Ph.D.）指出，從客觀條件來看，如今的年輕人成長在歷史上物質最富裕的時期之一...

進房卻忘了要拿什麼…「腦袋當機」總覺得自己失智？專家給5解方

現代人生活節奏快，常發現話到嘴邊卻卡住，或是走進房間卻忘了要拿什麼，這種「腦袋當機」的挫敗感常讓人擔心自己是否失智。臨床神經心理學家阿曼達·薩克斯-齊默曼（Amanda Sacks-Zimmerman）在美媒Psychology Today上發文指出，雖然大腦確實會隨著年齡增長出現物理性萎縮，但「思考變慢」並不代表「失去智慧」...

日本知名裸男祭萬頭攢動 1傷者死於腦部缺氧

日本岡山市東區的西大寺觀音院上月舉辦知名裸祭，聚集大批身穿兜襠布的男子，不過有3名男子在活動期間受重傷陷入昏迷。岡山縣警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。