快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

進口中國仿冒包裝賣假菸 犯罪集團控制澳洲逾5成市場

中央社／ 記者丘德真雪梨9日專電

澳洲廣播公司（ABC）今天報導指出，澳洲犯罪集團從中國進口仿冒香菸包裝，裝入非法菸草並販售。澳洲官方估計，犯罪集團已控制澳洲約5成的香菸市場，市值約新台幣900億元。有研究指出，按此趨勢，犯罪集團未來有可能控制近9成的澳洲市場。

ABC指出，有證據顯示，有中國製造商在阿里巴巴等線上購物平台上，公然兜售仿冒香菸的包裝，一個包裝售價低至0.05澳元（約新台幣1元）；中國生產商還推出客製化服務，按照客戶要求印製各種幾可亂真的仿冒包裝。

報導提到，不論是紙盒包裝香菸還是手捲菸，所有仿冒香菸的包裝盒上都印有澳洲政府規定的嚴格警告標籤、吸菸造成人體器官受損的圖片，以及政府指定的暗棕色底色，「與真品相比驚人地相似」。

報導提到，ABC記者收到來自深圳一家工廠的電子郵件，該工廠表示在澳洲有大量客戶購買仿冒香菸的包裝。

該工廠在信中提到，「我們在澳洲有超過50家客戶，已在當地建立龐大客戶基礎，並為他們提供高品質的手捲菸袋和香菸盒。」

報導指出，犯罪集團透過銷售大量且便宜的冒牌包裝菸草，試圖輾壓澳洲的合法香菸市場。

報導舉例，澳洲邊境部隊（Australian Border Force，ABF）今年2月在雪梨西北區查獲一台每天可生產360萬支香菸的非法香菸分裝機、8大箱仿冒香菸包裝，還有超過7.5公斤的非法菸絲。

報導引述澳洲邊境部隊一名不具名發言人表示，當局已注意到有組織的犯罪集團將仿冒香菸包裝引進澳洲。

報導引述澳洲新成立的「菸草和電子煙專員公署」（Tobacco and E-cigarette Commissioner）最近公布數據，在2024年至2025年，當局一共查獲約509公噸非法菸草和26億6000萬支非法香菸，市價達30億澳元。

當局估計，犯罪集團已控制澳洲5成至6成的香菸市場，市值大約為40億至60億澳元（約新台幣900億至1300億元）。

報導提到，澳洲最大的獨立合法零售商之一RitchiesIGA委託「牛津經濟公司」（Oxford Economics）進行研究。研究發現，按照目前趨勢，有組織的犯罪集團將有可能控制近90%的澳洲全國香菸市場，預料澳洲的合法菸草產業將會在3年內陷入崩潰。

雪梨大學公共衛生教授弗利曼（Becky Freeman）向ABC指出，澳洲各地應該效法南澳州（SouthAustralia）的做法。她解釋，南澳州的執法人員是不必經過法院程序，有權隨時關閉任何銷售非法香菸的商店。

澳洲 市場

延伸閱讀

拒唱國歌被指叛徒　前伊朗國王之子籲澳洲庇護女足

香港中大教授澳洲潛入男校偷拍被捕 返港後被停職

江啟臣赴澳洲出席台商活動 盼增進實質雙邊關係

拒赴伊朗地面戰 澳外長：考慮助波斯灣防禦伊朗攻擊

相關新聞

「俄粉」與「炮灰」：申請俄羅斯長居必須同意服役一年？

（德國之聲中文網）25歲的塞內加爾人迪奧普（Malick Diop）2023年喜獲俄羅斯獎學金，赴下諾夫哥羅德國立大學就讀。然而抵達俄羅斯後，他被征入軍隊擔任廚師，並被派往烏克蘭東部城市盧甘斯克。

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

日本8日晚間約10時17分（台灣時間當晚約9時17分）發生有感地震，震央在日本東北地方的青森縣等「三陸」地區外海；震源深度僅10公里，屬於極淺層地震，規模則達6。

確保濃縮鈾安全 川普不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普今天提出向伊朗派遣美軍地面部隊的構想，以確保該國濃縮鈾庫存安全，而這是瓦解德黑蘭當局核計畫相關措施之一環

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

從天天做噩夢的流亡者，到死而無憾的奧運冠軍父親，冬季奧運花樣滑冰金牌得主劉美賢(Alysa Liu)父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享冬奧冠軍女兒的成長之路。他表示，劉美賢其實有三個媽媽。雖然他自稱是最窮律師，但面臨巨額財富誘惑時，他會做這個選擇。而對於女兒的時尚，包括髮色和上唇繫帶穿環，他表示仍無法欣賞。

月底花滑世錦賽 冰后劉美賢缺席

女子滑冰選手劉美賢(Alysa Liu)上個月在米蘭為美國贏得24年來的首枚女單花滑冬季奧運金牌後，宣布將不參加本月底的世界錦標賽。

星期人物／從反戰緘默到強硬 范斯成伊朗戰略關鍵人物

美國與以色列聯手空襲伊朗，向來反對海外用兵的副總統范斯（JD Vance）一度緘默，和國務卿兼國家安全顧問魯比歐的大鳴大放，形成強烈對比。范斯不久後打破沉默，為軍事行動背書，強調有限打擊不會陷入長期戰爭，以此安撫MAGA基本盤。當政治算計與中東戰略交錯，范斯的權謀逐漸浮上檯面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。