進口中國仿冒包裝賣假菸 犯罪集團控制澳洲逾5成市場

澳洲廣播公司（ABC）今天報導指出，澳洲犯罪集團從中國進口仿冒香菸包裝，裝入非法菸草並販售。澳洲官方估計，犯罪集團已控制澳洲約5成的香菸市場，市值約新台幣900億元。有研究指出，按此趨勢，犯罪集團未來有可能控制近9成的澳洲市場。

ABC指出，有證據顯示，有中國製造商在阿里巴巴等線上購物平台上，公然兜售仿冒香菸的包裝，一個包裝售價低至0.05澳元（約新台幣1元）；中國生產商還推出客製化服務，按照客戶要求印製各種幾可亂真的仿冒包裝。

報導提到，不論是紙盒包裝香菸還是手捲菸，所有仿冒香菸的包裝盒上都印有澳洲政府規定的嚴格警告標籤、吸菸造成人體器官受損的圖片，以及政府指定的暗棕色底色，「與真品相比驚人地相似」。

報導提到，ABC記者收到來自深圳一家工廠的電子郵件，該工廠表示在澳洲有大量客戶購買仿冒香菸的包裝。

該工廠在信中提到，「我們在澳洲有超過50家客戶，已在當地建立龐大客戶基礎，並為他們提供高品質的手捲菸袋和香菸盒。」

報導指出，犯罪集團透過銷售大量且便宜的冒牌包裝菸草，試圖輾壓澳洲的合法香菸市場。

報導舉例，澳洲邊境部隊（Australian Border Force，ABF）今年2月在雪梨西北區查獲一台每天可生產360萬支香菸的非法香菸分裝機、8大箱仿冒香菸包裝，還有超過7.5公斤的非法菸絲。

報導引述澳洲邊境部隊一名不具名發言人表示，當局已注意到有組織的犯罪集團將仿冒香菸包裝引進澳洲。

報導引述澳洲新成立的「菸草和電子煙專員公署」（Tobacco and E-cigarette Commissioner）最近公布數據，在2024年至2025年，當局一共查獲約509公噸非法菸草和26億6000萬支非法香菸，市價達30億澳元。

當局估計，犯罪集團已控制澳洲5成至6成的香菸市場，市值大約為40億至60億澳元（約新台幣900億至1300億元）。

報導提到，澳洲最大的獨立合法零售商之一RitchiesIGA委託「牛津經濟公司」（Oxford Economics）進行研究。研究發現，按照目前趨勢，有組織的犯罪集團將有可能控制近90%的澳洲全國香菸市場，預料澳洲的合法菸草產業將會在3年內陷入崩潰。

雪梨大學公共衛生教授弗利曼（Becky Freeman）向ABC指出，澳洲各地應該效法南澳州（SouthAustralia）的做法。她解釋，南澳州的執法人員是不必經過法院程序，有權隨時關閉任何銷售非法香菸的商店。