快訊

柯文哲想參加兒子東京大學畢典 今遞狀聲請暫時解除限境

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍東太平洋攻擊疑似運毒船 擊斃6人

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國軍方表示，美軍今天在東太平洋襲擊一艘「從事毒品走私活動」的船隻，造成6名男子死亡。

法新社報導，這是美國宣稱打擊毒販船隻行動的一環，但美方未提供有關走私毒品證據。自去年9月以來，美國打擊行動已造成超過150人死亡。

美國南方司令部指揮官唐納文（Francis Donovan）在社群平台X發文表示：「情報已證實，此船當時正航行於東太平洋有名的毒品走私路線，並從事毒品走私活動。」

美國的攻擊行動引發外界批評，認為本質上已屬非法處決。一些死者家屬及相關國家表示，罹難者中有些是漁民。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5日表示，美國追緝涉嫌從南美洲運毒的船隻，已獲重大成果，現在很難找到新目標。

唐納文 美方 毒品

延伸閱讀

伊朗攻擊荷莫茲海峽 近10艘船遇襲釀7死

美洲之盾…美擬飛彈援拉美 打擊毒梟

美與厄瓜多軍事聯合行動 打擊境內毒品恐怖主義

川普：將提供飛彈援助 與拉美聯手打擊販毒集團

相關新聞

「俄粉」與「炮灰」：申請俄羅斯長居必須同意服役一年？

（德國之聲中文網）25歲的塞內加爾人迪奧普（Malick Diop）2023年喜獲俄羅斯獎學金，赴下諾夫哥羅德國立大學就讀。然而抵達俄羅斯後，他被征入軍隊擔任廚師，並被派往烏克蘭東部城市盧甘斯克。

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

日本8日晚間約10時17分（台灣時間當晚約9時17分）發生有感地震，震央在日本東北地方的青森縣等「三陸」地區外海；震源深度僅10公里，屬於極淺層地震，規模則達6。

確保濃縮鈾安全 川普不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普今天提出向伊朗派遣美軍地面部隊的構想，以確保該國濃縮鈾庫存安全，而這是瓦解德黑蘭當局核計畫相關措施之一環

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

從天天做噩夢的流亡者，到死而無憾的奧運冠軍父親，冬季奧運花樣滑冰金牌得主劉美賢(Alysa Liu)父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享冬奧冠軍女兒的成長之路。他表示，劉美賢其實有三個媽媽。雖然他自稱是最窮律師，但面臨巨額財富誘惑時，他會做這個選擇。而對於女兒的時尚，包括髮色和上唇繫帶穿環，他表示仍無法欣賞。

月底花滑世錦賽 冰后劉美賢缺席

女子滑冰選手劉美賢(Alysa Liu)上個月在米蘭為美國贏得24年來的首枚女單花滑冬季奧運金牌後，宣布將不參加本月底的世界錦標賽。

星期人物／從反戰緘默到強硬 范斯成伊朗戰略關鍵人物

美國與以色列聯手空襲伊朗，向來反對海外用兵的副總統范斯（JD Vance）一度緘默，和國務卿兼國家安全顧問魯比歐的大鳴大放，形成強烈對比。范斯不久後打破沉默，為軍事行動背書，強調有限打擊不會陷入長期戰爭，以此安撫MAGA基本盤。當政治算計與中東戰略交錯，范斯的權謀逐漸浮上檯面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。