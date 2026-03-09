聽新聞
美軍東太平洋攻擊疑似運毒船 擊斃6人
美國軍方表示，美軍今天在東太平洋襲擊一艘「從事毒品走私活動」的船隻，造成6名男子死亡。
法新社報導，這是美國宣稱打擊毒販船隻行動的一環，但美方未提供有關走私毒品證據。自去年9月以來，美國打擊行動已造成超過150人死亡。
美國南方司令部指揮官唐納文（Francis Donovan）在社群平台X發文表示：「情報已證實，此船當時正航行於東太平洋有名的毒品走私路線，並從事毒品走私活動。」
美國的攻擊行動引發外界批評，認為本質上已屬非法處決。一些死者家屬及相關國家表示，罹難者中有些是漁民。
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5日表示，美國追緝涉嫌從南美洲運毒的船隻，已獲重大成果，現在很難找到新目標。
