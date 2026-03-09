原住民懸棺習俗延續千年 菲律賓山城吸引國際遊客

菲律賓北部山城薩加達（Sagada）峭壁上懸掛著一排排棺木，形成獨特景象。延續千年的懸棺習俗吸引來自世界各地的遊客，沿著蜿蜒山路前來一探究竟。

薩加達距離馬尼拉約400公里，海拔約1500公尺，位於科迪勒拉（Cordillera）山脈深處。由於地理相對隔絕，西班牙殖民時期受到的文化衝擊較少，原住民傳統得以保留，成為菲律賓北部知名觀光勝地。

鎮長杜拉（Felicito Dula）接受中央社訪問時表示，「就整個高山省（Mountain Province）而言，薩加達算是個小地方，人口只有1萬多人，面積約1萬338公頃，但卻是菲律賓北部觀光客最多的城鎮」。

許多旅客是因自然景觀慕名而來，包括探險步道、洞穴、瀑布、石灰岩山脈，以及日出、日落與雲海景觀。但最具代表性的景點，仍是懸掛在山谷峭壁上的棺木。

在回音谷（Echo Valley）的峭壁上，早期棺木多嵌入天然岩洞或縫隙。隨著空間逐漸填滿，當地人開始在岩壁鑿洞，插入木梁以支撐新增棺木。

不過，並非所有薩加達居民都能採用懸棺葬。當地嚮導表示，首先必須是土生土長的薩加達人，其次必須是部落長老，才有資格以此方式安葬。

峭壁上的棺木長短不一，但較短的棺木並非用於安葬孩童。嚮導說，早期原住民會將亡者以胎兒姿勢安放，也就是蜷縮四肢，因此棺木較短；後來受到西方文化影響，亡者改為雙腳伸直安放，棺木尺寸也逐漸變長。

依傳統儀式，亡者下葬前會先被安置在木椅上，以坐姿示人。之後親屬與部落居民會搭建臨時梯架或利用吊索，先將棺木固定在峭壁上，下午再將亡者安放入棺。

嚮導表示，懸棺習俗源於祖靈信仰與泛靈觀念，人們將棺木置於峭壁上這樣的開放空間，讓亡靈能守護部落；但也有說法認為，將遺體葬於高處是為避免野獸破壞。

回音谷因天然回音效果而得名，不過嚮導提醒遊客，不宜在山谷大聲喊叫，因為在當地習俗中，只有舉行葬禮時，人們才會向山谷呼喊，以告知祖靈有新亡者到來。

近年來，薩加達更多的自然與文化資源受到關注。今年1月，薩加達的甘杜揚生態步道（Ganduyan Eco-Trail），就榮獲2026年東協旅遊標準獎（ASEANTourism Standards Awards）中的「永續觀光獎」。

杜拉表示，觀光客來到薩加達，除了參觀懸棺，也會探索洞穴、瀑布，以及欣賞日出與日落景色。

他介紹，地方特產也是薩加達文化的一部分。當地種植的阿拉比卡（Arabica）咖啡豆以口感順滑、中等醇厚、帶有巧克力與堅果香氣聞名；社區小規模生產的黑糖（muscovado）則因保留天然礦物質與濃郁焦糖風味受到歡迎。

手工織布和製陶同樣是當地重要手工藝。成立於1968年的「薩加達紡織工坊」，至今仍使用木製織機製作原住民布料、背包與錢包等產品，製陶工廠除販賣陶具之外，也為觀光客提供手作體驗。

儘管觀光逐漸發展，薩加達仍保持傳統與純樸的生活方式，杜拉希望能有更多國際遊客前來體驗當地原住民文化及山林風光。

杜拉說：「薩加達是一個美麗且治安良好的地方，歡迎台灣朋友來訪。」