國際油價飆破每桶100美元近4年首見！川普強硬表態了

紐約時報報導，伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價8日晚間勁揚，國際指標布倫特原油（Brent Crude）近4年以來首度衝破每桶100美元，反映市場對能源供應受阻的憂慮加劇。美國總統川普8日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

根據路透，布倫特原油大漲17%，至每桶108.73美元，先前一周已累計飆升28%；美國原油價格則上漲19%，至每桶108.33美元。

川普在真實社群發文表示：「短期油價上漲，一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落。對美國乃至全世界的安全與和平而言，這只是極小的代價，只有蠢人才會有不同看法！」

位於伊朗南部的荷莫茲海峽幾乎封閉超過1周，導致波斯灣石油與天然氣外運受阻。由於全球約20%石油須經此通道運輸，市場擔心中東戰火將進一步衝擊能源供應。