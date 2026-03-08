藝術家劉呈祥攜西國駐村作品 插旗馬德里ARCO藝博會

台灣藝術家劉呈祥近日前進西班牙最重要的藝術盛會「馬德里ARCO藝博會」，展出在荷納瓜希爾鎮小鎮博物館駐村成果，融合台灣創作能量與西國地質記憶，綻放台西文化交流火花。

駐西班牙代表處文化組與西班牙馬拉加省（Málaga）荷納瓜希爾鎮小鎮博物館（GenalguacilPueblo Museo）合作，參加西國最具國際指標性的藝術展會「馬德里ARCO國際當代藝術博覽會」（LaFeria Internacional de Arte Contemporáneo，簡稱ARCOmadrid），展出台灣青年藝術家劉呈祥作品。

駐西文化組與小鎮博物館自2025年起合作推動駐村暨展覽計畫，遴選藝術家劉呈祥於去年9月至10月至當地駐村創作，並於博物館舉辦The Bones of the Earth,The Breath of Light成果個展。

親赴展會的劉呈祥告訴中央社，本次與其他國際藝術家參與小鎮博物館在馬德里ARCO藝博會的展位，他以「焦痕與微光」為主題，精選去年駐村成果中3件作品展出。

攝影作品Still Light，聚焦山火過後往下生長的焦木，呈現生命質地的改變；Emerging Landscape涵蓋1件平面影像與1件投影裝置，源自對小鎮礦坑歷史遺跡的探索，透過AI演算生成影像，形塑如礦坑與山火般的地景，投影在焦木上使其獲得藝術生命。

3件作品構成循環敘事，將光、石與時間交織成詩，深刻回應對於荷納瓜希爾市小鎮的駐村記憶，結合科技藝術與西班牙人文地景對話。

劉呈祥提到，展出作品中以投影裝置最受關注，因為裝置裡每塊木頭都是真實來自荷納瓜希爾鎮被山火吞噬過的焦木，幾乎每位參觀者經過時都會駐足欣賞，「可說是本次展會中非常特別的存在」。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄向中央社表示，去年本來和小鎮博物館只談定2個月的展覽，但劉呈祥駐村期間如拚命三郎般努力創作，2個月的駐村期間竟然做出10件作品，成果豐碩驚豔小鎮，最後促成為期將近一年的展覽。

張祐瑄指出，透過這檔駐村合作的延伸，還促成劉呈祥前進ARCO藝博會、帶領台灣藝術作品插旗西班牙最頂尖的藝術展會，並與荷納瓜希爾鎮搭建起難能可貴的真摯情誼。

張祐瑄憶及，每回為駐村計畫南下開會時，荷納瓜希爾鎮鎮長暨小鎮博物館館長艾雷拉（Miguel ÁngelHerrera）總是親自開車2小時到馬拉加高鐵站往返接送，小鎮熱烈濃厚的人情味、對台灣的善意以及對藝術家的無限支持，在在令人感動難忘。

艾雷拉接受中央社訪問時表示，去年邀請劉呈祥在小鎮生活創作2個月，是非常美好、難忘且親密的經驗，鎮民得以認識台灣文化，而這份「台西連結」也被劉呈祥完美呈現在作品裡，除了在小鎮博物館展出，如今將合作成果「帶到本國最重要的藝術舞台展出，讓我們感到非常驕傲」。

艾雷拉提到，荷納瓜希爾鎮在2021年遭受山火侵襲，劉呈祥透過焦木投影裝置作品呈現小鎮傷痕，邀請觀眾反思人類生命與大自然的脆弱，這份台西人文與文化的合作結晶，在展會獲得廣大迴響。

艾雷拉透過中央社，對台灣與所有台灣藝術家送上祝福，表示未來一定前往拜訪，也邀請台灣藝術家造訪小鎮，最後並熱情以台語「乎乾啦」向台灣打招呼。

荷納瓜希爾鎮位於西班牙南部馬拉加省山區，名列「西班牙最美小鎮」之一，人口不到400人，自1994年啟動「邂逅藝術」計畫，將當代藝術融合傳統、文化和自然作為發展動力，對抗「鄉村空心化」，阻止人口流失並促進人口成長，迄今已邀請超過250位藝術家駐村創作，成功轉型為西班牙知名的「藝術小鎮」。

馬德里ARCO國際當代藝術博覽會創立於1982年，今年邁入第45屆，是西班牙最具代表性的國際當代藝術盛事，4日至8日在馬德里展覽中心（IFEMA）舉行，匯聚來自超過30個國家、200間國際畫廊、1300位藝術家與800名收藏家及藝術專業人士，為全球當代藝術市場的重要平台之一。