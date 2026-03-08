快訊

洛杉磯伊朗人集會感謝美軍 控訴伊斯蘭政權殺害人民

中央社／ 記者林宏翰洛杉磯7日專電

洛杉磯數百名海外伊朗人今天集會，示威者控訴，伊斯蘭共和國這個恐怖主義政權占據47年，殺害超過5萬人民，感謝美國與以色列的軍事行動，認為這是拯救伊朗人民、推動政權更替的契機。

海外伊朗人連續10個星期在洛杉磯西木區（Westwood）聯邦政府大樓前舉辦集會，今天數百人參與，一片旗海都是1979年伊斯蘭革命之前的巴勒維王朝「獅子與太陽」旗幟。

洛杉磯擁有數十萬伊朗裔人口，被認為是海外伊朗人最主要的聚居地之一，又有Tehrangeles暱稱，為德黑蘭（Tehran）與洛杉磯（Los Angeles）兩字結合。

群眾之中，很多人高舉美國總統川普、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）照片，喊口號感謝美國與以色列2月28日發動空襲，擊殺伊朗伊斯蘭共和國的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

「我們等了47年」，洛杉磯的伊朗人夏農（Shannon）帶著兒子參與示威，她表示：「我的家人仍在伊朗，正遭受戰火攻擊，但說真的，這是伊朗人民要求的，我們請求這樣的攻擊，因為伊朗人民在自己的國家不安全，政府每天殺害好多人。」

夏農說，許多伊朗人支持川普與尼坦雅胡的行動，「因為人們在這個恐怖政權下痛苦不堪」。她期待，流亡海外的前伊朗王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）能回國主掌政權。

一位白髮的年長女性凱利（Kelly）說，伊斯蘭革命以來，伊朗人民長期活在恐懼之中，「孩子每次出門，父母都不知道他們能否平安回家；女生頭髮只要露出來，就可能被逮捕；有人公開要求民主，可能遭到殺害」。

凱利說，伊斯蘭政權殺害超過5萬伊朗人民，包括嬰兒、小孩與年輕人。她表示，在美國生活47年，英文講得不太好，因為她幾乎只看伊朗電視，期盼有一天能再度回到伊朗。她認為哈米尼身亡之後，對伊朗是一個好的開始，希望黑暗時代盡早結束。

示威活動發起人拉齊普爾（Hamed Razipour）向中央社記者表示，洛杉磯的伊朗人已經連續10個星期示威，目的只有一個就是希望伊朗能夠獲得自由。「很多人之所以離開伊朗，因為我們的國家沒有自由，政府迫害人民、傷害人民，所以很多人被迫離開家園來到海外」。

不少群眾手持鮮花，向喪生的美軍士兵致敬。在美國長大的示威者艾德瑞安（Adrian）表示：「這些美國士兵為了伊朗人民的自由犧牲了生命，我們怎麼感謝都不夠。」他感謝川普、尼坦雅胡讓伊朗人民長久以來的夢想成真。

艾德瑞安說，很多人高舉反戰、高喊不要戰爭，那些人其實是在幫助伊斯蘭政權，「唯一推翻這個政權的方式，就是透過軍事行動。這不是戰爭，這是一場讓伊朗人民重獲自由的行動」。

