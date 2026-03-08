快訊

確保濃縮鈾安全 川普不排除派地面部隊進入伊朗

中央社／ 空軍一號7日綜合外電報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普今天提出向伊朗派遣美軍地面部隊的構想，以確保該國濃縮鈾庫存安全，而這是瓦解德黑蘭當局核計畫相關措施之一環。

法新社報導，川普（Donald Trump）在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者：「或許在某個時刻，我們會這麼做，那將是一件很棒的事。」

川普表示：「我們還沒採取行動，但這是我們之後可以做的事情。」

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，部分批評人士認為，僅靠空襲不太可能達成摧毀伊朗軍事能力並阻止發展核武的既定目標。

被問及是否會動用地面部隊，川普並未排除這種可能性，他指出：「有可能嗎？或許有，但必須有非常充分的理由，必須是非常好的理由。」

川普還說：「我覺得，如果我們真的這麼做，他們會被削弱到無法進行地面戰鬥。」

