聽新聞
0:00 / 0:00
確保濃縮鈾安全 川普不排除派地面部隊進入伊朗
美國總統川普今天提出向伊朗派遣美軍地面部隊的構想，以確保該國濃縮鈾庫存安全，而這是瓦解德黑蘭當局核計畫相關措施之一環。
法新社報導，川普（Donald Trump）在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者：「或許在某個時刻，我們會這麼做，那將是一件很棒的事。」
川普表示：「我們還沒採取行動，但這是我們之後可以做的事情。」
美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，部分批評人士認為，僅靠空襲不太可能達成摧毀伊朗軍事能力並阻止發展核武的既定目標。
被問及是否會動用地面部隊，川普並未排除這種可能性，他指出：「有可能嗎？或許有，但必須有非常充分的理由，必須是非常好的理由。」
川普還說：「我覺得，如果我們真的這麼做，他們會被削弱到無法進行地面戰鬥。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。