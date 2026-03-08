夏哈領軍全國獨立黨國會席次過半 挑戰總理寶座

尼泊爾今天公布的部分官方計票結果顯示，饒舌歌手轉戰政壇的夏哈所屬的中間派全國獨立黨，已在國會直選取得過半席次。根據官方預測趨勢，該黨正走向壓倒性勝利。

法新社報導，根據已公布的結果與選舉委員會開票趨勢預測，35歲的夏哈（Balendra Shah）所屬的全國獨立黨（RSP），在比例代表制得票方面也處於領先地位。

這是自2025年9月爆發致命的青年反貪腐示威，導致政府垮台以來的首次投票。

夏哈本人已於昨天在自己的選區中，擊敗曾4度出任總理的政壇老將奧利（KP Sharma Oli）；後者領導的馬克思主義政府，已在去年的暴力衝突中被推翻。

他擊敗了74歲的奧利，並從首都市長一路崛起，可能問鼎總理之位，成為近年尼泊爾政壇最戲劇性的結果之一。

2025年9月由年輕人主導、以Z世代為號召所發起的示威，最初因政府短暫封鎖社群媒體而爆發，但隨即演變為對貪腐問題及經濟困局的全面爆發。

5日舉行的國會選舉選出新的275席國會眾議院議員，其中165席由直選產生，110席則透過比例代表制選出。

截至昨天早上，已有125個直選席位公布結果，全國獨立黨以98席占據絕對優勢，尼泊爾國大黨（Nepali Congress）獲得14席，奧利所屬的馬克思主義政黨僅獲7席。

開票趨勢顯示，全國獨立黨在直選剩餘的40個選區中，也於其中27個選區保持領先。

在比例代表制的選票中，全國獨立黨以近半數的得票率保持領先，最終結果預計數日後公布。