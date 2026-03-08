快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

聽新聞
0:00 / 0:00

夏哈領軍全國獨立黨國會席次過半 挑戰總理寶座

中央社／ 尼泊爾查巴8日綜合外電報導

尼泊爾今天公布的部分官方計票結果顯示，饒舌歌手轉戰政壇的夏哈所屬的中間派全國獨立黨，已在國會直選取得過半席次。根據官方預測趨勢，該黨正走向壓倒性勝利。

法新社報導，根據已公布的結果與選舉委員會開票趨勢預測，35歲的夏哈（Balendra Shah）所屬的全國獨立黨（RSP），在比例代表制得票方面也處於領先地位。

這是自2025年9月爆發致命的青年反貪腐示威，導致政府垮台以來的首次投票。

夏哈本人已於昨天在自己的選區中，擊敗曾4度出任總理的政壇老將奧利（KP Sharma Oli）；後者領導的馬克思主義政府，已在去年的暴力衝突中被推翻。

他擊敗了74歲的奧利，並從首都市長一路崛起，可能問鼎總理之位，成為近年尼泊爾政壇最戲劇性的結果之一。

2025年9月由年輕人主導、以Z世代為號召所發起的示威，最初因政府短暫封鎖社群媒體而爆發，但隨即演變為對貪腐問題及經濟困局的全面爆發。

5日舉行的國會選舉選出新的275席國會眾議院議員，其中165席由直選產生，110席則透過比例代表制選出。

截至昨天早上，已有125個直選席位公布結果，全國獨立黨以98席占據絕對優勢，尼泊爾國大黨（Nepali Congress）獲得14席，奧利所屬的馬克思主義政黨僅獲7席。

開票趨勢顯示，全國獨立黨在直選剩餘的40個選區中，也於其中27個選區保持領先。

在比例代表制的選票中，全國獨立黨以近半數的得票率保持領先，最終結果預計數日後公布。

總理 眾議院 社群媒體

延伸閱讀

德國地方選舉將登場 梅爾茨力阻極右翼崛起

尼泊爾國會選舉 首都前市長夏哈在選區大贏前總理奧利

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

國民黨新北小雞 憂藍白若被分化 恐綠營得利

相關新聞

星期人物／從反戰緘默到強硬 范斯成伊朗戰略關鍵人物

美國與以色列聯手空襲伊朗，向來反對海外用兵的副總統范斯（JD Vance）一度緘默，和國務卿兼國家安全顧問魯比歐的大鳴大放，形成強烈對比。范斯不久後打破沉默，為軍事行動背書，強調有限打擊不會陷入長期戰爭，以此安撫MAGA基本盤。當政治算計與中東戰略交錯，范斯的權謀逐漸浮上檯面。

青少年社群禁令 印尼跟進

亞洲兩大社群媒體市場也加入更多國家的行列，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。英國金融時報（FT）報導，東南亞最大經濟體印尼，以及印度科技業重鎮卡納塔卡邦，均在6日宣布，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

劉美賢復出冬奧摘金 父親劉俊「放手為女兒喝采」：她是重視自由的人

美國華裔花式滑冰選手劉美賢退役又復出後在冬奧奪金；感觸最深的，是一手栽培她的父親劉俊。劉俊受訪表示，當年女兒離開冰場時年...

兒子變厭女毒男…演算法讓法國父母崩潰 台灣會發生嗎

法國南部一個家庭晚餐桌旁，13歲男孩Arnaud突然大喊：「短髮女人不是女人！這位法國小姐太荒謬！」矛頭直指新科法國小姐Eve Gilles，卻傷及短髮繼母Céline。這不是孤例，而是法國社會正爆發的「毒性男子氣概」（toxic masculinity）浪潮，父母目睹兒子從溫順孩童，轉變為厭女、霸凌的陌生人，束手無策。

印尼、印度科技重鎮也出手 未滿16歲禁用社群媒體

亞洲兩大社群媒體市場也加入更多國家的行列，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

媽媽驚覺家裡突然很安靜 哥倫比亞4歲男童跌進洗衣機溺斃

哥倫比亞一名4歲男童意外跌入洗衣機溺水身亡，母親直到發現屋內突然變得異常安靜，四處尋找時才驚見孩子整個人泡在洗衣機水中。她緊急將孩子送醫搶救，但仍回天乏術，悲劇震驚當地社群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。