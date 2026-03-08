快訊

阿根廷車禍喪妻 台灣整脊師38年後捐救護車回饋醫院

中央社／ 布宜諾斯艾利斯7日專電

台灣整脊師徐文銘5日在阿根廷丘布特省（Chubut）馬德林港（Puerto Madryn）捐贈一輛救護車給當地醫院，感謝院方38年前在車禍後救治他與年幼女兒，並在妻子不幸身亡後協助照顧嬰兒，幫助父女度過人生最艱難的時刻。

1988年，徐文銘與家人一行6人在馬德林港自駕前往賞鯨途中，發生嚴重車禍。妻子江鳳嬌因大量出血重傷，馬德林港當時缺乏急救設備的救護車，妻子在一般車輛送醫途中搶救不及，傷重不治。

徐文銘本人與女兒被送往當地醫院救治。當時年僅6個月大的女兒失去母親照顧，在醫院期間，院內一名護士及一位當時前來求診的婦人，主動輪流哺乳照顧嬰兒，讓孩子在沒有母親的情況下仍獲得照顧，度過最困難的時刻。

這段來自陌生人的幫助，徐文銘多年來始終難以忘懷。他當下立志捐贈救護車，這場車禍也徹底改變了徐文銘的人生。

返台後，徐文銘學習整復與脊椎調理技術，並長年在世界各地行醫與義診。憑藉精湛手法與熱心助人，讓許多人從長年病痛中獲得舒緩；他在南美洲行醫時，被譽為「天使之手」。

徐文銘接受中央社訪問表示，捐贈救護車的想法早在1988年車禍事故後便已萌芽，但籌措過程並非一帆風順。資金到位後，本想從國外直接進口救護車捐贈，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成跨國行政與物流延滯，加上阿根廷資金與法律程序複雜，使計畫多次延宕。

在阿根廷友人及當地政府建議下，他決定在阿根廷購買車輛，並於2025年在科爾多瓦省（Córdoba）完成改裝，讓救護車具備行動加護功能。車內並設置紀念牌匾，以亡妻的西文名字安娜莉亞（Analia）之名，紀念這段跨越38年的故事。

接受捐贈的伊索拉醫院（Hospital Andrés Ísola）表示，這輛救護車未來將投入當地緊急醫療服務，協助更多需要幫助的民眾。對徐文銘而言，這份來自台灣的回饋，象徵當年陌生人之間的善意得以延續，讓更多人在需要緊急醫療時受益。

徐文銘表示，這次重返馬德林港，院方特別安排他與當年救治他的醫師，以及曾哺乳照顧女兒的護士與婦人再次見面、聯絡。事隔近40年，當年的醫護人員與居民如今多已年逾8旬，能夠重逢，對他而言格外珍貴。

