研究：自2015年全球暖化速度明顯加快

德國波茨坦氣候影響研究中心（PIK）最新發表的研究指出，自2015年以來，全球暖化速度以「統計學上顯著的」方式加快。

法新社報導，此一研究發現：「依據不同資料集合，過去十年全球暖化升溫攝氏0.35度，已遠高出1970年至2015年期間每十年平均升溫不到0.2度。」

研究說：「近期的升溫速度，是自1880年有儀器紀錄以來每十年階段最高的。」

這項研究採用美國太空總署（NASA）、國家海洋暨大氣總署（NOAA）以及加州非營利研究機構「伯克利地球」（Berkeley Earth）所提供的氣候變遷觀測數據。

這項研究共同作者佛斯特（Grant Foster）說，研究團隊已經「排除」諸如聖嬰現象、火山爆發及太陽活動變化等可能影響地表溫度長期趨勢的自然因子。

佛斯特指出，排除上述自然因素，「一些干擾訊息得以降低，而長期暖化的趨勢訊號也顯得更加明確。」

波茨坦氣候影響研究中心研究員、此篇論文首席作者拉姆斯多夫（Stefan Rahmstorf）說：「調整後的數據顯示，自2015年以來全球暖化確實加速，統計信心水準超過98%。」

他提醒，如果依照過去10年的升溫速度繼續下去，那麼在2030年之前，全球長期氣溫就會打破「巴黎協定」所設定的攝氏1.5度上限。

目前科學界普遍認為，最近11年是有紀錄以來最熱的時期，2024年最熱、2023年居次。

波茨坦氣候影響研究中心的研究指出：「即使排除聖嬰現象、太陽活動高峰的影響，2023年和2024年溫度雖略有下降，但仍是有紀錄以來最熱的兩年。」