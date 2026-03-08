快訊

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

吃很多豆類還是餓？蔬食飲食不是白飯配青菜！這樣吃讓植物性蛋白更完整

研究：自2015年全球暖化速度明顯加快

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導

德國波茨坦氣候影響研究中心（PIK）最新發表的研究指出，自2015年以來，全球暖化速度以「統計學上顯著的」方式加快。

法新社報導，此一研究發現：「依據不同資料集合，過去十年全球暖化升溫攝氏0.35度，已遠高出1970年至2015年期間每十年平均升溫不到0.2度。」

研究說：「近期的升溫速度，是自1880年有儀器紀錄以來每十年階段最高的。」

這項研究採用美國太空總署（NASA）、國家海洋暨大氣總署（NOAA）以及加州非營利研究機構「伯克利地球」（Berkeley Earth）所提供的氣候變遷觀測數據。

這項研究共同作者佛斯特（Grant Foster）說，研究團隊已經「排除」諸如聖嬰現象火山爆發及太陽活動變化等可能影響地表溫度長期趨勢的自然因子。

佛斯特指出，排除上述自然因素，「一些干擾訊息得以降低，而長期暖化的趨勢訊號也顯得更加明確。」

波茨坦氣候影響研究中心研究員、此篇論文首席作者拉姆斯多夫（Stefan Rahmstorf）說：「調整後的數據顯示，自2015年以來全球暖化確實加速，統計信心水準超過98%。」

他提醒，如果依照過去10年的升溫速度繼續下去，那麼在2030年之前，全球長期氣溫就會打破「巴黎協定」所設定的攝氏1.5度上限。

目前科學界普遍認為，最近11年是有紀錄以來最熱的時期，2024年最熱、2023年居次。

波茨坦氣候影響研究中心的研究指出：「即使排除聖嬰現象、太陽活動高峰的影響，2023年和2024年溫度雖略有下降，但仍是有紀錄以來最熱的兩年。」

