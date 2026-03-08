快訊

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

吃很多豆類還是餓？蔬食飲食不是白飯配青菜！這樣吃讓植物性蛋白更完整

聽新聞
0:00 / 0:00

芬蘭女孩當家活動 18歲1日總理推「殺害女性」罪入法

中央社／ 赫爾辛基8日專電

在「女孩當家」活動，今年18歲的米科寧（Annika Mikkonen）出任芬蘭總理，任期雖只有一天，但她在國會永續發展委員會上的發言擲地有聲：「女性遭殺害的悲劇年年上演」，她疾呼政府應將「殺害女性」（femicide）罪列入刑法。

國際兒童人權組織「擘劃國際」（Plan International）舉辦年度「女孩當家」（Girls Takeover）活動，萬塔市（Vantaa）高中應屆畢業生米科寧在此活動中，出任一日總理。

有記者直問她，有多少權力掌握者真正理解這些問題，她毫不迴避回答，議題有人討論、辦法有人提，但女性被殺的慘劇年年重演。「辦法根本沒進到決策裡，我們已退無可退。」

中央社記者在現場採訪米科寧，問她女孩的力量能為社會帶來什麼改變。她指出，今天站在這裡，就是要把重要的事帶進討論，「所有女孩只要勇於發聲，都能帶來改變」。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，米科寧在委員會致詞時以親身遭遇直指現實：小學加入Instagram和Snapchat，隨即收到性騷擾圖片與性暴力威脅，「從那之後就數不清了」。她說，把鑰匙夾在指節之間出門是從小養成的習慣，「我還是個孩子，沒有人教我這樣做，這是自然而然的事」。

她也點名，今年情人節前芬蘭已有5名女性死於暴力，敵意行為不是個案，而是普遍的社會問題。她主張針對網路暴力單獨立法，直言讓女性為了安全自我設限——比如入夜後不外出——根本沒用。

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）坦承政府「需要做更多」，並承諾將逐一檢視米科寧提出的議題。目前，庇護所已擴編、家暴案件不再僅以調解了事、多項修法也已推動；下一步是研究電子腳環管制，讓處境危險的女性得到更實質的保護。他直言：「我很清楚，網路對女孩而言是危險的地方，我對這塊了解還不夠，必須深入研究。」

中央社提問失業一天是什麼感覺，他笑著說：「It's OK to me」！

中央社再問米科寧，人生才剛開始，她相信自己有扭轉世界的能力嗎？她直言：「我絕對相信自己做得到。我真的相信世界會不一樣，每一場關於平等的演講和對話，都讓我們離更平等的社會更近一步。」她說，為女性與女童的權利奮鬥是她的熱情所在，「我會持續做下去，改變這個世界。」

目前歐盟僅賽普勒斯、馬爾他、克羅埃西亞、義大利將仇女殺人罪單獨入刑。

「女孩當家」今年在芬蘭邁入第9屆，除米科寧外，另有托瓦茲（Hilde Torvalds）、彭提寧（Salla Penttinen）、法亞茲（Kimya Fayaz）及斯特法尼杜（Nicol-Maria Stefanidou）4名年輕女性，分別接掌工會、醫療機構、地方政府協會與媒體要職。「擘劃國際」自2016年起在全球逾70國推動這項活動，已有逾千名年輕女性在各地決策位置留下印記。

總理 義大利 女性

延伸閱讀

睡覺打鼻鼾…4歲女童高血壓就醫「被查出是男孩」 醫稱是罕病

劉美賢復出冬奧摘金 父親劉俊「放手為女兒喝采」：她是重視自由的人

副總統：將挫折跌倒化為更強動力 為自己與台灣加油

劉俊談女兒劉美賢冬奧鐸今後想訪台 憶觀選：真正民主自由社會

相關新聞

星期人物／從反戰緘默到強硬 范斯成伊朗戰略關鍵人物

美國與以色列聯手空襲伊朗，向來反對海外用兵的副總統范斯（JD Vance）一度緘默，和國務卿兼國家安全顧問魯比歐的大鳴大放，形成強烈對比。范斯不久後打破沉默，為軍事行動背書，強調有限打擊不會陷入長期戰爭，以此安撫MAGA基本盤。當政治算計與中東戰略交錯，范斯的權謀逐漸浮上檯面。

青少年社群禁令 印尼跟進

亞洲兩大社群媒體市場也加入更多國家的行列，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。英國金融時報（FT）報導，東南亞最大經濟體印尼，以及印度科技業重鎮卡納塔卡邦，均在6日宣布，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

劉美賢復出冬奧摘金 父親劉俊「放手為女兒喝采」：她是重視自由的人

美國華裔花式滑冰選手劉美賢退役又復出後在冬奧奪金；感觸最深的，是一手栽培她的父親劉俊。劉俊受訪表示，當年女兒離開冰場時年...

兒子變厭女毒男…演算法讓法國父母崩潰 台灣會發生嗎

法國南部一個家庭晚餐桌旁，13歲男孩Arnaud突然大喊：「短髮女人不是女人！這位法國小姐太荒謬！」矛頭直指新科法國小姐Eve Gilles，卻傷及短髮繼母Céline。這不是孤例，而是法國社會正爆發的「毒性男子氣概」（toxic masculinity）浪潮，父母目睹兒子從溫順孩童，轉變為厭女、霸凌的陌生人，束手無策。

印尼、印度科技重鎮也出手 未滿16歲禁用社群媒體

亞洲兩大社群媒體市場也加入更多國家的行列，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

媽媽驚覺家裡突然很安靜 哥倫比亞4歲男童跌進洗衣機溺斃

哥倫比亞一名4歲男童意外跌入洗衣機溺水身亡，母親直到發現屋內突然變得異常安靜，四處尋找時才驚見孩子整個人泡在洗衣機水中。她緊急將孩子送醫搶救，但仍回天乏術，悲劇震驚當地社群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。