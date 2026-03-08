快訊

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

聽新聞
0:00 / 0:00

青少年社群禁令 印尼跟進

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

亞洲兩大社群媒體市場也加入更多國家的行列，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。英國金融時報（FT）報導，東南亞最大經濟體印尼，以及印度科技業重鎮卡納塔卡邦，均在6日宣布，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

印尼通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）表示，將禁止未滿16歲的兒童與少年，使用YouTube、TikTok、臉書、Instagram、X、Roblox等「高風險數位平台」。她說，新規範將從3月28日，分階段推行，「之所以做成這項決定，是因為對孩童數位空間的威脅日益真切，例如色情內容、網路霸凌、網路詐騙、數位成癮」。

印度卡納塔卡邦首長席達拉邁亞表示，已知會邦議會，將禁止未滿16歲孩童使用社群媒體，「目標是防範孩童手機用量增加帶來的負面影響」。

卡納塔卡邦尚未分享禁令推行時間與方式等細節。這個南部邦是印度科技重鎮班加羅爾的所在地，人口數約7,200萬人，新德里當局也考慮在全印度推動類似禁令。

若印度推行全國禁令，將引發美國社群媒體平台的疑慮。印度人口數達14億人，成長速度也飛快，使其成為數一數二重要的海外市場。

印度限制社群媒體，也可能成為新德里與華府貿易談判的一大痛點，因為相關談判預期將納入數位服務。

澳洲去年12月成為全球第一個禁止未滿16歲孩童使用社群媒體的國家，法國、馬來西亞、西班牙隨後也跟進，提出類似提案。

西班牙 網路霸凌 青少年

延伸閱讀

AI世代與台灣合作擁利多 立委盼印度增投資誘因

印尼禁止未滿16歲者使用社群媒體 開非西方國家先例

中東戰火蔓延…亞洲經濟體面臨能源震撼 專家：台灣屬「恐怖」級

澳洲3月9日禁止未成年上色情網站 最高可罰業者11億元

相關新聞

青少年社群禁令 印尼跟進

亞洲兩大社群媒體市場也加入更多國家的行列，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。英國金融時報（FT）報導，東南亞最大經濟體印尼，以及印度科技業重鎮卡納塔卡邦，均在6日宣布，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

劉美賢復出冬奧摘金 父親劉俊「放手為女兒喝采」：她是重視自由的人

美國華裔花式滑冰選手劉美賢退役又復出後在冬奧奪金；感觸最深的，是一手栽培她的父親劉俊。劉俊受訪表示，當年女兒離開冰場時年...

兒子變厭女毒男…演算法讓法國父母崩潰 台灣會發生嗎

法國南部一個家庭晚餐桌旁，13歲男孩Arnaud突然大喊：「短髮女人不是女人！這位法國小姐太荒謬！」矛頭直指新科法國小姐Eve Gilles，卻傷及短髮繼母Céline。這不是孤例，而是法國社會正爆發的「毒性男子氣概」（toxic masculinity）浪潮，父母目睹兒子從溫順孩童，轉變為厭女、霸凌的陌生人，束手無策。

印尼、印度科技重鎮也出手 未滿16歲禁用社群媒體

亞洲兩大社群媒體市場也加入更多國家的行列，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

媽媽驚覺家裡突然很安靜 哥倫比亞4歲男童跌進洗衣機溺斃

哥倫比亞一名4歲男童意外跌入洗衣機溺水身亡，母親直到發現屋內突然變得異常安靜，四處尋找時才驚見孩子整個人泡在洗衣機水中。她緊急將孩子送醫搶救，但仍回天乏術，悲劇震驚當地社群。

英國首例子宮移植產子 32歲女圓夢當媽喜極而泣

英國一名女子天生子宮異常無法懷孕，幸好在善心人士的捐贈下，靠著器官移植順利懷孕，也成為全國首位子宮移植後成功生子的女性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。