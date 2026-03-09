「俄粉」與「炮灰」：申請俄羅斯長居必須同意服役一年？

（德國之聲中文網）25歲的塞內加爾人迪奧普（Malick Diop）2023年喜獲俄羅斯獎學金，赴下諾夫哥羅德國立大學就讀。然而抵達俄羅斯後，他被征入軍隊擔任廚師，並被派往烏克蘭東部城市盧甘斯克。

和他經歷相似的岡比亞人亞塔（Lamin Yatta），已於2024年8月被宣告陣亡。

西班牙《國家報》（EL PAÍS）周六（3月7日）報道，目前共有近2000名俄羅斯招募的非洲士兵在烏克蘭前線參戰。

報道援引國際調查機構Inpact發布的報告稱，由俄羅斯聯邦安全局（FSB）協調的網絡招募網絡在全球進行誘騙性招兵。許多人是赴俄求學或受高薪工作承諾吸引，完全不知道自己將被迫以"炮灰"身份投入戰場。烏克蘭當局去年11月證實，來自128個國家的約1.8萬名外國公民正在俄軍服役。

Inpact整理的名單記錄了2023年至2025年間被俄羅斯招募的來自35個非洲國家的1417名公民，其中316人已經死亡。報告作者認為，這些數字或許只是冰山一角。

2025年4月14日，烏克蘭軍方在基輔舉行了一場記者會。在大約半個小時的問答中，兩名被俘的中國籍士兵向記者表示，希望中國政府能夠將他們交換回國，並警告其他中國公民不要前往參戰。

其中一人是33歲的王廣軍（音譯），自稱在中國失業後，被俄軍招募廣告承諾的高薪吸引，前往烏克蘭前線。另一人是26歲的張仁波（音譯），自稱原為消防員，本打算去俄羅斯做建築工作，也被強制征召入伍。

更多內容：中國籍戰俘出席記者會，警告同胞“不要參加這場戰爭”

申請長居許可必須簽署服役合同

根據西班牙《國家報》報道，肯尼亞、加納和南非等非洲國家的政府，都積極搗毀俄軍招募網絡，並與俄羅斯交涉從烏克蘭戰場營救受募公民。

作為俄羅斯在政治和經濟上的親密盟友，中國政府的態度不一樣。烏克蘭總統澤連斯基在那場記者會的前一周表示，俄羅斯將中國“拖入”入侵烏克蘭的戰爭，數百名中國人正在前線作戰。中國政府表態警告沖突各方“不要發表不負責任的言論”。

不過，隨著俄羅斯一項對外國人募兵政策的改變，中國官方上個月對本國公民發出通告，提醒“結合自身實際情況審慎決定”。

2月22日，中國駐符拉迪沃斯托克總領事館發文稱：“根據2025年11月5日俄羅斯總統普京簽署的《關於受理加入俄羅斯聯邦國籍申請及簽發俄羅斯聯邦長期居留許可的臨時條例》，年齡在18歲至65歲之間並具有完全行為能力的外籍男性公民，如申請俄羅斯長期居留許可，須簽署並提交同意在俄羅斯軍隊或俄羅斯聯邦緊急情況部救援軍事單位至少服役一年的合同……”

這則信息經過《揚子晚報》等中國媒體報道之後，在中國網民中引起廣泛關注。網民們表達了對在俄留學生和貿易工作者生存安全的擔憂。一些自媒體博主嘲笑支持俄羅斯入侵烏克蘭的“俄粉”“好機會來了”。

俄羅斯媒體的反常報道

這則消息顯示，俄羅斯招募外國雇傭兵的政策，除了各種充滿誘惑的廣告之外，還通過改變簽證條件進行法律意義上的強制征召。

據自由歐洲電台報道，在國際慣例中極為罕見的該項政策，自普京於去年11月5日作為第821號法令簽署以來，俄羅斯官方媒體和私營媒體幾乎只字未提。

報道稱，這一現象極為反常。俄羅斯媒體歷來會對普京的各項法令大肆報道，但此次各主要平面和電子媒體的相關報道均未直接提及上述新規，僅籠統表示已為參軍外國人簡化居留或入籍程序。

然而，自由歐洲電台旗下俄羅斯調查部門"Systema"及覆蓋中亞地區的俄語部門"Azattyq Asia"調查發現，這項新措施已迫使在俄羅斯安家立業的移民不得不在應召入伍和離開俄羅斯之間作出抉擇。

報道稱，上述要求適用於以長期居留或以家庭關系為由申請永久居留或公民身份的男性。部分高技能專業人才和留學申請者不在此列。該法令也不適用於俄羅斯軍事盟友白俄羅斯的公民。

法令稱該項措施為臨時性安排，但未給出時間期限。

已入籍的新公民此前已被傳喚至移民辦公室，並以撤銷身份相威脅，迫其參軍。近來，不少已入籍移民在大規模突擊檢查中遭到拘押，並被施壓簽署服役合同。

長平觀察：烏克蘭戰爭，地獄版“緬甸詐騙園區”

自由歐洲電台/自由電台報道報告稱，自烏克蘭戰爭開始以來，俄羅斯便在全球範圍內招募“炮灰”，並著力將男性移民納入征兵範圍。部分外國人自願簽署合同，以換取報酬或簡化入籍程序。隨著戰爭的進展，俄方持續擴大激勵措施。例如，在烏克蘭參戰的外國士兵無需通過俄語考試即可申請公民身份。俄羅斯立法者最近還就一項草案進行審議，擬明確規定為俄方作戰的外國人不得被引渡至尋求追訴其刑事責任或執行判決的其他國家。

去年5月，俄羅斯聯邦調查委員會主席亞歷山大·巴斯特雷金（Aleksandr Bastrykin）表示，至少有2萬名來自中亞的已入籍男性正在前線作戰，另有1萬人被派去"挖戰壕"。

兵員大量損耗，"時間不在俄羅斯一邊"

據英國《經濟學人》估計，在入侵烏克蘭的戰爭中，俄羅斯傷亡總人數在110萬至140萬之間。其中23萬至43萬俄羅斯人已陣亡。烏克蘭的損失在絕對數字上遠低於俄羅斯，但以人口比例計算則更為慘烈。戰略與國際研究中心（CSIS）估計，截至12月，烏克蘭傷亡總人數已達60萬，其中死亡人數在10萬至14萬之間。

根據智庫戰爭研究所的分析，烏克蘭軍隊近期已在約1250公裡的戰線上數個地段擊退了俄軍。這家總部位於華盛頓的智庫本周表示，在2月的最後兩周，烏克蘭局部反攻收復的領土超過了同時期被侵佔的面積。

《紐約時報》專欄作家大衛·弗倫奇（David French）認為，俄羅斯實現突破的可能性微乎其微，烏克蘭的抵抗意志依然堅定，而俄羅斯的兵員損耗或已超出其補充能力。他引述內基國際和平基金會俄羅斯與歐亞項目的高級研究員邁克爾·科夫曼（Michael Kofman）的結論說："時間不在俄羅斯一邊。"

（西班牙國家報、揚子晚報、自由歐洲電台/自由電台、經濟學人、紐約時報等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】