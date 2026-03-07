中資開發建商財務糾紛 奧克蘭地標工程恐淪爛尾樓

英國最新大型研究警告，就算一天只喝一杯酒，也可能悄悄把脂肪囤積在身上，形成「內臟脂肪」。這種脂肪與心血管疾病與糖尿病有關，而且就連體重正常的人，可能也會因飲酒而擁有高比例的內臟脂肪。

2026-03-06 20:16