中資開發建商財務糾紛 奧克蘭地標工程恐淪爛尾樓

中央社／ 雪梨7日專電

紐西蘭奧克蘭地標工程「海景塔」由於中資開發商Shundi Customs，與建商中建集團爆發財務糾紛，大樓工程長期停擺後依法由財務公司接管。紐西蘭廣播公司（RNZ）指出，原本可望成為紐西蘭最高住宅大樓的「海景塔」恐將淪為爛尾工程。

RNZ報導提到，「海景塔」座落於奧克蘭市中心；原本規劃造價預算為3億紐幣（約新台幣56億元），預定建成一棟187公尺高，地下4層、地上52層的豪宅大樓。

RNZ曾於2024年9月2日報導，「海景塔」建商中建集團（China Construction）提起訴訟，要求握有「海景塔」產權的中資開發商Shundi Customs（上海舜地集團紐西蘭子公司）償還積欠工程款項3300萬紐幣。

對此，建築仲裁法庭（The Building DisputesTribunal）裁定中建集團勝訴；不過，Shundi Customs仍然拒絕還款。

RNZ昨天報導，中建集團始終未能討回ShundiCustoms積欠款項，「海景塔」工程至今已停擺超過1年半。

據紐西蘭先驅報（The New Zealand Herald）4日報導，為「海景塔」提供融資開發的中國建設銀行已委託紐西蘭財務顧問公司Brendon Gibson and NealeJackson of Calibre Partners接管「海景塔」以及ShundiCustoms的其他開發案。

RNZ提到，預料這家財務顧問公司將會針對「海景塔」開發案物色其他金主；不過，目前尚未有任何金主接手，相關工程持續停擺；就算要拆除爛尾工程，拆除費用也沒著落；預料「海景塔」的爛尾工程將會長期留在原址。

開發商 中資 建商 紐西蘭

