僑委會文化訪團曼谷演出 台灣特技團展現創新技藝

中央社／ 曼谷7日專電

僑務委員會文化訪問團今天在曼谷演出，由台灣特技團展現融合現代精神的創新技藝，展現台灣文化內涵，演出極具特色與震撼力，受到旅泰僑胞歡迎。

僑委會此次訪團以「島嶼流光・藝動台灣（TheVibrant Taiwan）」為主題，今天下午在泰國台灣會館演出。表演以特技為主軸，融合現代舞蹈及小提琴音樂演奏，呈現跨界藝術的獨特魅力，打造一場兼具傳統精神與現代美學的精緻演出。

活動過程中，喝采與驚呼聲此起彼落，訪團為現場觀眾帶來一場精彩的文化饗宴，吸引上百人參與。

駐泰代表藍夏禮致詞時向辛苦籌備活動的主辦方泰國台灣會館及泰國台商總會籌備團隊致敬，並表示，十分榮幸邀請來自台灣、享譽國際的台灣特技團蒞臨演出。

他說，此次特別來曼谷巡演，目的是要慰問僑胞、深化文化交流、增進國際情誼。

台灣特技團成立於1990年，隸屬國立台灣戲曲學院，長年致力於傳承傳統技藝並融合現代創新，目前正在進行印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞與日本等亞洲5國、8座城市的巡迴公演。

今天的表演活動吸引台僑與商界人士參與，包括泰國台灣會館主席張玲琴、監事長王載麟、籌備主委劉綉雲、泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川、籌備主委葉明進、行政院政務顧問何素珍等人均出席觀賞。

另外，泰國官員包括北欖府（Samut Prakan）教育局副局長潔素蒙（Jetsumon Sumaeteepradith）、北欖府教育委員會主席維猜（Wichai）等泰國文化與教育界人士也出席活動。

曼谷 僑委會 泰國

相關新聞

劉美賢復出冬奧摘金 父親劉俊「放手為女兒喝采」：她是重視自由的人

美國華裔花式滑冰選手劉美賢退役又復出後在冬奧奪金；感觸最深的，是一手栽培她的父親劉俊。劉俊受訪表示，當年女兒離開冰場時年...

兒子變厭女毒男…演算法讓法國父母崩潰 台灣會發生嗎

法國南部一個家庭晚餐桌旁，13歲男孩Arnaud突然大喊：「短髮女人不是女人！這位法國小姐太荒謬！」矛頭直指新科法國小姐Eve Gilles，卻傷及短髮繼母Céline。這不是孤例，而是法國社會正爆發的「毒性男子氣概」（toxic masculinity）浪潮，父母目睹兒子從溫順孩童，轉變為厭女、霸凌的陌生人，束手無策。

印尼、印度科技重鎮也出手 未滿16歲禁用社群媒體

亞洲兩大社群媒體市場也加入更多國家的行列，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

媽媽驚覺家裡突然很安靜 哥倫比亞4歲男童跌進洗衣機溺斃

哥倫比亞一名4歲男童意外跌入洗衣機溺水身亡，母親直到發現屋內突然變得異常安靜，四處尋找時才驚見孩子整個人泡在洗衣機水中。她緊急將孩子送醫搶救，但仍回天乏術，悲劇震驚當地社群。

英國首例子宮移植產子 32歲女圓夢當媽喜極而泣

英國一名女子天生子宮異常無法懷孕，幸好在善心人士的捐贈下，靠著器官移植順利懷孕，也成為全國首位子宮移植後成功生子的女性。

一天一杯就不行！ 英國研究：酒精養出超標內臟脂肪

英國最新大型研究警告，就算一天只喝一杯酒，也可能悄悄把脂肪囤積在身上，形成「內臟脂肪」。這種脂肪與心血管疾病與糖尿病有關，而且就連體重正常的人，可能也會因飲酒而擁有高比例的內臟脂肪。

