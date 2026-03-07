僑委會文化訪團曼谷演出 台灣特技團展現創新技藝

僑務委員會文化訪問團今天在曼谷演出，由台灣特技團展現融合現代精神的創新技藝，展現台灣文化內涵，演出極具特色與震撼力，受到旅泰僑胞歡迎。

僑委會此次訪團以「島嶼流光・藝動台灣（TheVibrant Taiwan）」為主題，今天下午在泰國台灣會館演出。表演以特技為主軸，融合現代舞蹈及小提琴音樂演奏，呈現跨界藝術的獨特魅力，打造一場兼具傳統精神與現代美學的精緻演出。

活動過程中，喝采與驚呼聲此起彼落，訪團為現場觀眾帶來一場精彩的文化饗宴，吸引上百人參與。

駐泰代表藍夏禮致詞時向辛苦籌備活動的主辦方泰國台灣會館及泰國台商總會籌備團隊致敬，並表示，十分榮幸邀請來自台灣、享譽國際的台灣特技團蒞臨演出。

他說，此次特別來曼谷巡演，目的是要慰問僑胞、深化文化交流、增進國際情誼。

台灣特技團成立於1990年，隸屬國立台灣戲曲學院，長年致力於傳承傳統技藝並融合現代創新，目前正在進行印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞與日本等亞洲5國、8座城市的巡迴公演。

今天的表演活動吸引台僑與商界人士參與，包括泰國台灣會館主席張玲琴、監事長王載麟、籌備主委劉綉雲、泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川、籌備主委葉明進、行政院政務顧問何素珍等人均出席觀賞。

另外，泰國官員包括北欖府（Samut Prakan）教育局副局長潔素蒙（Jetsumon Sumaeteepradith）、北欖府教育委員會主席維猜（Wichai）等泰國文化與教育界人士也出席活動。