立陶宛新創企業走進校園 助力縮短AI教育時間差

面對席捲全球的人工智慧浪潮，為了不在新一輪科技競爭中落後於傳統科技強國，波羅的海國家立陶宛正加快腳步推動AI教育，試圖為國家未來發展培養足夠的人才基礎。

除了政府調整課綱、描繪政策藍圖，立陶宛的科技企業也開始主動走進校園，嘗試在制度全面轉型之前，補上教育現場的「時間差」。

在立陶宛新創生態系中，科技集團Tesonet是最具代表性的案例之一。該集團不僅孕育出獨角獸級新創資安公司NordVPN，旗下網路服務平台Hostinger的用戶更遍及全球150多個國家。對立陶宛而言，Tesonet不只是成功的新創故事，更被視為支撐國家科技競爭力的重要引擎。

2025年春天，Tesonet旗下基金會正式啟動GenerationAI計畫，從教育現場出發，回應一個迫切卻現實的問題：當人工智慧（AI）已經深刻改變工作模式，學校是否還有時間等待完整制度到位，才開始行動？

Tesonet基金會董事萊秋奈特（Simona Laiconaitė）接受中央社訪問時指出，AI對校園而言早已不是未來議題，而是正在發生的現實。她表示，許多學生與教師其實早已在私下使用各種AI工具，「但教育體系的正式轉變需要時間，政府要把AI納入學校制度，往往得經過冗長的討論與決策流程。」

「同時，孩子現在就已經缺乏相關技能與能力，」她直言，「我們不想等到制度完善才開始行動，所以決定自己先做。」

Generation AI的核心理念相當直接：讓9到12年級的學生與教師，能在真實情境中直接接觸與使用AI。這不只是一項教育計畫，更像是一個「破冰行動」，試圖以科技加速教育領域的變革，促成更快速的系統性轉向。

Generation AI計畫免費向全國學校提供Tesonet旗下兩項AI工具：Hostinger Horizons與nexos.ai，涵蓋學生與教師在學習、教學與行政工作中的實際需求。

以Hostinger Horizons為例，這套AI網站與應用程式建構工具，讓即使沒有任何程式編寫背景的學生，也能在短時間內完成可實際運作的網站或專案。教師則可透過整合多種大型語言模型的AI平台nexos.ai，快速產出差異化教材、調整作業難度，甚至處理原本高度耗時的行政任務。

萊秋奈特表示，雖然Generation AI啟動僅數個月，已有學生與教師透過Hostinger Horizons開發出活動報名平台、校內秋季市集的線上商店，以及地理課使用的互動式測驗網站等實用成果。

與許多由政府主導、先進行試點再逐步擴大的教育改革不同，Generation AI採取的是「全國即時鋪開」的策略。計畫上線短短2個月內，已吸引約350所學校、接近立陶宛中小學總數的一半參與，涵蓋近5萬名學生與上千名教師。

這樣的推動速度，也在某種程度上反映立陶宛教育界的共識：AI不只是未來的加分技能，而是當下就必須具備的基本能力。

維爾紐斯一所私立高中Saulės也是參與學校之一。該校IT教師米卡斯（Mikas Ališauskas）向記者示範，他如何利用Tesonet提供的nexos.ai分析課綱內容，協助規劃教學架構。在12年級的程式設計語言Python課程中，他也引導學生學習如何下指令、選擇合適的語言模型，將AI作為學習輔助工具，而非捷徑。

Saulės高中的學生、今年17歲的曼塔斯（Mantas）肯定學校加強AI教育的做法，「學校應該將AI納入課綱中，而且不應只限於IT課堂，而是可以作為一門獨立的課程，幫助學生理解其運作方式。」

像Tesonet這樣由企業主動介入教育的角色，也呼應立陶宛近年對自身定位的重新想像。作為小型國家，立陶宛無法在資本規模或人口紅利上與大型經濟體競爭，但可以憑藉「反應速度」與「技術密度」建立優勢。

在教師平均年齡偏高、部分學科長期師資不足的背景下，AI對立陶宛而言，已不再只是輔助工具，而可能成為維持教育品質的重要基礎設施。

萊秋奈特指出，更深層的改變在於教育重心的轉移，從單向的知識傳授，轉向培養批判思考、跨域整合、創業精神與人機協作等能力。這也意味著，未來的教育改革將不再只由政府單方面推動，而是高度仰賴國家、企業與非營利組織之間的長期協作。

在這樣的脈絡下，Generation AI不僅是一項企業公益計畫，更像是一場制度前的實驗。當政府、企業與學校之間的界線逐漸拉近，立陶宛是否能率先走出一條「由新創能量驅動的AI教育路徑」，也成為歐洲其他中小型國家關注的指標案例。