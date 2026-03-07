快訊

劉美賢復出冬奧摘金 父親劉俊「放手為女兒喝采」：她是重視自由的人

中央社／ 加州奧克蘭6日專電
美國華裔花式滑冰選手劉美賢（圖）退役又復出後在冬奧奪金。圖／歐新社
美國華裔花式滑冰選手劉美賢（圖）退役又復出後在冬奧奪金。圖／歐新社

美國華裔花式滑冰選手劉美賢退役又復出後在冬奧奪金；感觸最深的，是一手栽培她的父親劉俊。劉俊受訪表示，當年女兒離開冰場時年紀還小，儘管感到悲傷仍必須接住她，如今女兒復出，雖然將他排除在團隊之外，但女兒重視自由，他為女兒能做自己感到無比驕傲。

劉俊（Arthur Liu）1989年參與民主運動，在六四天安門事件後流亡美國。劉美賢（Alysa Liu）是他5個孩子中的老大，自5歲起接觸滑冰，展現驚人天賦。身為單親爸爸，劉俊花費近百萬美元（約新台幣3200萬元）栽培劉美賢，父女感情深厚。

劉俊5日在加州奧克蘭律師事務所接受中央社訪問時表示，雖已在美國生活多年，仍感覺自己是一個流亡者，早期忙著立足於美國社會，近40歲才開始養兒育女。

劉俊的事務所在一排帶著歲月痕跡的老式商業建築內；過去，為了劉美賢訓練上方便，他曾在靠近冰上運動中心的地方辦公。他表示，女兒練習滑冰後，自己一刻也不得閒，開車經常在打瞌睡；不過，雖然辛苦卻很有成就感，因為劉美賢真的很有天分。

劉美賢13歲即成為美國花滑錦標賽史上最年輕女單冠軍得主，隔年衛冕冠軍。

只是，劉俊沒有想到，女兒16歲那年透過社群媒體宣布退休，「根本沒跟我商量啊...我心裡很難過，本來想給她一個未來，但未來還沒真正開始，她就不要了」。

劉俊說，自己難過了好幾年，但劉美賢和4個孩子還需要他，他也還有客戶要照顧，沒有悲傷憂鬱的權利，「她不滑冰了，但她還是我的女兒，我還是很愛她」。

劉俊表示，「當時想說，在滑冰場上，別人把劉美賢當成公主、皇后，她卻不要」。

他只告訴劉美賢不能老待在家裡，要出去找份工作，於是她去星巴克工作一段時間，「每個人多去體驗一下這些事情，未嘗不是件壞事，要體驗人生就去體驗吧」。

劉俊說，劉美賢當時並非單純休息，而是厭倦滑冰，看不出還有任何回到場上的機會。

「2024年某一天，星期五上午10點鐘左右，她突然出現在我的辦公室，她說，爸爸，我有事要親自告訴你」，劉俊清楚記得女兒告訴他要復出的那一天，他的心情猶如洗了場三溫暖，「我聽了很高興...然後她就要我不要管她，說我不在團隊裡面」。

劉俊說，自己雖然不是教練，起碼也是半個教練，「把她帶到了美國冠軍，她還不讓我參與；但換個角度想，一方面自己也夠辛苦，另一方面覺得女兒真像自己」。

「她是一個非常重視自由的人，不太願意被別人管，這一點其實跟我很像，我也是一個很講究自由的人，我也不想別人強迫我做什麼」，劉俊選擇放手，讓女兒做自己。

現在看女兒，劉俊形容劉美賢「走在正確的道路上」，對自己相當有信心，重返冰場不是為了獎牌，而是追求一場完美表演，想把這些美好分享給大家，也不在乎名次。

「人家都說我是虎爸，可能是吧，我對她的滑冰要求很高的」，劉俊說，過去的自己很嚴苛，但如今，只希望女兒活得幸福、有意義，也能從滑冰中找到真正的快樂。

他說，「我現在看她滑冰，都覺得，哇塞，滑得真好，她如果抱持這種心態，不抱憂慮，表現出她對滑冰的熱愛，以這種方式參加比賽，一定可以超越自己」。

美國華裔花式滑冰選手劉美賢退役又復出後在冬奧奪金；感觸最深的，是一手栽培她的父親劉俊。圖／中央社
美國華裔花式滑冰選手劉美賢退役又復出後在冬奧奪金；感觸最深的，是一手栽培她的父親劉俊。圖／中央社

