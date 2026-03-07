立陶宛「AI老師」上課中 教育實驗帶來樂趣與挑戰

走進位於立陶宛首都維爾紐斯市區的格迪米納斯中學（VKGP），英文老師巴圖塞維丘斯帶領記者來到一間他們稱為「實驗室」的教室。教室裡，每名學生都戴著耳機，專注地對著電腦練習說英文句子。但另一方面，過度依賴AI，也恐正成為新的教育治理挑戰。

巴圖塞維丘斯（Justinas Bartusevičius）介紹，這是學校近期引進的SmartClass語言互動學習工具。這堂6年級的英文課，學生正透過人工智慧（AI）進行自我評量，檢視聽、說、讀、寫各項能力。

與傳統由教師單向講授不同，巴圖塞維丘斯形容，AI工具的角色更像是為每位學生配置一名「教學助理」，特別是在口說練習上，老師終於能確保每個學生在課堂上都有開口練習、並即時獲得回饋的機會。學生也能透過完成不同任務與系統互動，反覆鞏固所學內容。

●「AI老師」像玩電動 學生樂意開口練英文

11歲的丹尼爾（Danielius）操作起平台十分熟練。他用英文告訴中央社記者，比起真人老師，他其實更喜歡「AI老師」，因為整個過程就像在玩電動遊戲解任務，「雖然有時候它聽不太懂我說的英文，但這樣比較有趣，我也比較願意學習。」

另一名學生馬優斯（Majus）誠實地告訴記者，在家遇到作業有不會的地方，他會尋求AI幫助。對於在課堂上使用AI工具學習英文，他笑說:「雖然有時候它給的評分不大正確，但大多時候都很好，而且學習起來也更有趣。」

●AI不只是有趣新科技 也是教育發展新方向

對教師而言，AI工具同樣改變了教學節奏。巴圖塞維丘斯指著電腦螢幕說明，對於程度較好的學生，他可以額外設計閱讀與表達任務，要求學生理解後再用自己的方式說明，而這些差異化安排都能透過AI協助完成，「教師需要的投入少很多」。

在他看來，AI不只是學生感興趣的新科技，而是教育發展的必然方向。

VKGP的校長雷梅卡（Rimantas Remeika）指出，VKGP是立陶宛率先導入新科技的校園之一。除了語言學習工具，校方也正準備引進協助教師整合教材、規劃課程的AI系統。

「在全球趨勢下，我們不能落後，」雷梅卡說，「我們希望能給孩子未來真正需要的能力與工具。」

VKGP並非個案，而是立陶宛校園加速導入AI的縮影。

這個位於波羅的海、人口不到300萬的國家，是歐洲第2個制定國家AI策略的國家。立陶宛政府在2019年發布的「立陶宛人工智慧策略：未來願景」中，引述經濟合作暨發展組織（OECD）的研究指出，勞工的工作任務有高達57%的機率可能被自動化。使立陶宛成為歐洲自動化風險第2高的國家，僅次於斯洛伐克。

這樣的結構性壓力，讓教育成為政府回應AI衝擊的關鍵起點。

立陶宛的AI策略提出6大發展方向，其中第4項明確聚焦於「培養未來人工智慧所需的技能與能力」，並以3個層次推動：學齡兒童的基礎教育、高等教育學生的專業培養，以及在職勞動力的再培訓與技能重塑。

●培養批判性思維 辨識AI生成資訊與錯誤資訊

在政策層面，立陶宛教育部近年已更新全國普通教育與資訊科技課綱，將資料處理、人工智慧、虛擬教學、網路安全與數位倫理納為必修內容。同時，也透過跨部會合作推動多項AI教育倡議。

其中一項名為「AI圖書館（AI_BIBLIOTEKA）」的計畫，由教育部與立陶宛人工智慧協會、全國學生聯盟合作推出，透過6個教育節目，邀請專家介紹AI在職場中的應用、技術發展、倫理議題與未來職業樣貌，讓學生在理解概念的同時，也能意識到風險與責任。

隨著AI工具快速進入校園，立陶宛教育部委託的全國調查顯示，多數校長與教師肯定AI在節省時間、降低行政負擔與提升學生參與度上的潛力，但也普遍意識到，學術不誠實與過度依賴AI，正成為新的教育治理挑戰。

因此，立陶宛教育部於2024年完成一套供學校參考的AI使用指引，協助各校制定校內政策，涵蓋倫理原則、評量方式、風險管理與行政應用。指引明確要求，學生使用AI工具須經教師同意，並清楚標示AI生成內容，以維護學術誠信。

培養學生的批判性思維，也被視為核心任務之一，讓學生能辨識AI生成資訊與錯誤資訊，並負責任地使用工具。

根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，2024至2025年約有10名維爾紐斯大學的學生因未揭露作業中使用AI而遭開除，顯示立陶宛教育界對學術標準與誠信的高度重視。

立陶宛教育部表示，目前正與其他政府機構共同參與制定新的國家AI策略，未來將在新的框架下持續完善法律基礎、學校支援工具與品質保證機制，確保AI成為推動教育轉型的助力，而非新的風險來源。