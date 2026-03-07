快訊

立陶宛拚AI原生世代 超前部署中小學扎根

中央社／ 維爾紐斯7日專電
立陶宛某一學校使用的AI語言學習系統讓老師在平台上直接掌握每個學生的進度，也可以根據學生程度給出差異化的任務安排。圖為教師使用介面，顯示各個學生的資料。圖／中央社
立陶宛某一學校使用的AI語言學習系統讓老師在平台上直接掌握每個學生的進度，也可以根據學生程度給出差異化的任務安排。圖為教師使用介面，顯示各個學生的資料。圖／中央社

立陶宛人口不到300萬，也缺乏天然資源，但近年逐漸被視為歐洲新創生態系中的一匹黑馬，面對人工智慧（AI）掀起全球產業巨浪，可能重塑所有產業的「基礎能力」，立陶宛超前部署AI國力，已將眼光提早至中小學階段扎根。

短短不到10年間，立陶宛的新創公司數量從數百家成長至約1200家，更誕生5家本土獨角獸企業，新創生態系總價值在2024年底達到約160億歐元（約新台幣5760億元），相關產業從業人口接近2萬人，新創企業所繳納的稅收在7年間成長了12倍。對一個小國而言，這不只是產業成績單，更是一種清楚的國家選擇。

●AI教育結合創業思維 提升國家競爭力

立陶宛新創協會Unicorns Lithuania執行長維比凱特（Gintarė Verbickaitė）接受中央社記者專訪，被問到為什麼她認為推動AI教育很重要時，她說：「立陶宛是一個小國，我們沒有天然資源。我們最主要的資源、競爭力與附加價值，其實就是『人』」。

而當AI成為全球產業關鍵變數時，立陶宛的新創社群很快就形成共識：人工智慧不只是下一波科技浪潮，而是會重塑所有產業的「基礎能力」。

在立陶宛的新創生態系中，越來越多公司已經開始嘗試導入AI，無論是產品開發、內部營運或市場分析。但維比凱特也坦言，真正「以AI為核心」的AI-first新創，目前仍屬少數。

其中被視為代表案例的，是立陶宛新創Sintra AI。他們是一家專為中小企業打造AI代理人的企業。AI代理（AI agent）指的是運用人工智慧聊天機器人，代替人類在線上執行各種任務的軟體程式，例如訂購機票或添加行事曆事件的AI代理的公司。

Sintra AI在2025年完成立陶宛史上最大規模的種子輪（Seed Round）募資，創業初期即募集達1700萬美元（約新台幣5.27億元），吸引美國與本地投資人關注。

這類案例證明，小國同樣有能力孕育出具全球競爭力的AI新創。

●AI教育從中小學起步，培養「AI原生世代」

在Unicorns Lithuania看來，AI的真正戰場不只在企業，也在校園裡。

立陶宛長期重視STEM（科學、科技、工程、數學4學科縮寫）與資訊教育，這為新創發展奠定基礎。但生成式AI的出現，讓「什麼時候開始教、怎麼教」變得更加迫切。維比凱特認為，AI教育不能只留在高等教育或成人再訓練，而必須往前推進到中小學階段。

維比凱特說，「我們認為未來有些世代會是『AI原生世代』，他們會習慣AI幾乎無所不在」，如何教導這些孩子負責任地使用AI，介紹它能帶來什麼機會、有哪些風險，並培養批判思考與創造力，就變得至關重要。

立陶宛去年引進Experience AI專案，由UnicornsLithuania協會的2家會員公司合作發起並執行，已在一年內讓超過50萬名11至18歲的學生接觸基本AI概念。協會估算，只要持續投入相對有限的經費，就有機會在短期內讓全國學生具備基本AI能力。

維比凱特強調，「我們已經擁有工具，這是一個一生一次的機會，讓國家能夠搭上這波技術突破。因為我們相信，如果沒有上車，就會被甩在後頭。這不只是教育界的事情，而是整個社會、整個國家的共同利益，全民都必須具備AI使用能力。」

但Unicorns Lithuania關注的不只如此。對一個以新創為發展引擎的國家而言，下一步是讓學生思考：AI可以如何用來解決問題、創造價值。

因此，協會高度支持校園創業教育計畫，像是立陶宛青年成就組織（Junior Achievement Lithuania）結合AI的創業課程與Accelerator X的計畫。在這些專案中，學生不只是學習理論，而是實際嘗試用AI打造原型、設計產品介面，甚至提出商業構想。近期一次成果發表活動中，就有約500名學生展示以AI為基礎的新創想法。

維比凱特說，「我們希望看到更多這樣的賦能，因為AI確實大幅加快了從發想到原型、從建立最小可行性產品（MVP）到商業化的過程。如果孩子們能真正掌握這些技能，未來當他們成為創業者或創新者時，這將會是一種『超能力』。」

在Unicorns Lithuania的視角中，AI教育不只是教育政策，而是一項國家投資。

對小國而言，內需市場有限，唯一的出路是「從第一天就面向全球」。而AI正在降低進入門檻，加快從想法到產品的速度。如果孩子在成長過程中就習慣用AI思考、創造、解決問題，未來無論成為工程師、創業者或產業工作者，都將擁有結構性的優勢。

也正因如此，來自新創產業的聲音，正逐漸成為立陶宛AI教育政策的重要推力之一。不是因為科技炫目，而是因為在這場全球競爭中，教育決定了國家的起跑位置。

立陶宛

