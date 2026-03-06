聽新聞
印尼、印度科技重鎮也出手 未滿16歲禁用社群媒體

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
印尼，以及印度科技業重鎮卡納塔卡邦，均在6日宣布，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。。路透
印尼，以及印度科技業重鎮卡納塔卡邦，均在6日宣布，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。。路透

亞洲兩大社群媒體市場也加入更多國家的行列，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

英國金融時報（FT）報導，東南亞最大經濟體印尼，以及印度科技業重鎮卡納塔卡邦，均在6日宣布，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

印尼通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）表示，將禁止未滿16歲的兒童與少年，使用YouTube、TikTok、臉書、Instagram、X、Roblox等「高風險數位平台」。她說，新規範將從3月28日，分階段推行，「之所以做成這項決定，是因為對孩童數位空間的威脅日益真切，例如色情內容、網路霸凌、網路詐騙、數位成癮」。

印度卡納塔卡邦首長席達拉邁亞表示，已知會邦議會，將禁止未滿16歲孩童使用社群媒體，「目標是防範孩童手機用量增加帶來的負面影響」。

卡納塔卡邦尚未分享禁令推行時間與方式等細節。這個南部邦是印度科技重鎮班加羅爾的所在地，人口數約7,200萬人，新德里當局也考慮在全印度推動類似禁令。

若印度推行全國禁令，將引發美國社群媒體平台的疑慮。印度人口數達14億人，成長速度也飛快，使其成為數一數二重要的海外市場。

印度限制社群媒體，也可能成為新德里與華府貿易談判的一大痛點，因為相關談判預期將納入數位服務。

澳洲去年12月成為全球第一個禁止未滿16歲孩童使用社群媒體的國家，法國、馬來西亞、西班牙隨後也跟進，提出類似提案。

華府 東南亞 西班牙

