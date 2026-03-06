埃及1公里長餐桌 齋月望日歡樂開齋頌揚濟貧團結

在美伊戰爭陰影籠罩中東之際，開羅社區5日舉辦全埃及最大的「齋戒月慈善開齋桌」活動，民眾將近700張桌子相連，在街上鋪展出一條共約1公里長的大餐桌，提供免費開齋飯。透過共同開齋，激發埃及人的慈善精神與團結力量。

當千里之外仍充滿戰爭與衝突的煙硝味與警報聲，當全世界目光都聚焦在美以和伊朗之間的緊張局勢之際，5日在開羅北部市郊10多公里遠，瑪塔瑞亞（Matareya）地區內的貧民區埃茲貝特．哈馬達（Ezbet Hamada），展開年度齋戒月第15日「望日」瑪塔瑞亞大開齋宴（Matareya Grand Iftar）。

伊斯蘭曆第9個月是穆斯林最重要的「齋戒月」。在這一個月中，每天從日出到日落之間，完全不得飲食，目的是透過親身體驗飢渴的感受，體會貧困者的處境，藉此激發善心善行。因此，穆斯林在齋戒月期間傾向於捐贈金錢或物資給窮人，以實際行動響應教義的濟貧精神。

而在埃及，還有另一個更獨特的齋戒月濟貧習俗—「慈善餐桌」（Maadat Al-Rahman，阿拉伯語意為有慈悲心的桌子）。地方善心人士或慈善團體每天傍晚會在街頭擺放數張餐桌，桌上準備好餐點，為窮人或有需要的人提供免費「開齋飯」。

開羅5日下午5時56分日落開齋時間「昏禮」一到，日落禮拜呼喚聲「宣禮」一響，瑪塔瑞亞年度大開齋宴熱鬧登場，慈善餐桌座上客歡樂齊開動。

「瑪塔瑞亞大開齋宴」被譽為埃及齋戒月最具代表性的文化盛事，原是民間傳統，起源於2013年，最初僅由當地幾戶人家自主發起，在街頭擺放餐桌，邀請鄰里無法準備開齋飯的人共食開齋飯。

但在口耳相傳後，餐桌規模逐漸從巷弄間幾戶人家的微小心意，擴大到如今萬人空巷的民間盛典。一條原本再普通不過的貧民區街道，在齋月望日黃昏時刻，兩旁掛起燈籠與彩旗，悄然變身為光芒萬丈的巨星大道。

大開齋宴的長桌一字排開，可綿延10多條街弄。總桌數可達700張，同時容納數千人用餐。加上前來感受歡樂氛圍的民眾，現場人數總是破萬，將狹小的街巷擠得水洩不通。

埃及齋戒月傳統開齋餐點，包括可在開齋時先食用墊胃的椰棗、湯品（如扁豆湯）、中東風味烤肉、香料飯、燉菜、中東酥餅甜點。

今年的開齋宴餐桌更講究食品安全衛生，所有餐點都預先經過妥善處理，置放在塑膠餐盒中。

幾名來自開羅南部市郊的年輕男女相約來參觀大開齋宴。其中一名主修中文的女大學生莉莉非常自豪地告訴記者：「這是全埃及最大的慈善餐桌，參加人數多達幾千人，還會看到社會名人。」

活動現場也可見政商要人與娛樂明星身影，與平民百姓同桌而坐共享開齋。今年有埃及前移民和海外僑民事務部長納馬克拉（Nabila Makram）和國家食品安全局局長胡比（Tariq Houbi）出席。

現場一名身穿陳舊衣著的民眾說：「我們不是富人，但我們有食物可吃。」這句話聽在記者耳裡，也成為這項民間活動體現伊斯蘭施捨精神的最佳註腳。

記者在前往開羅某家餐廳另一個開齋宴途中，也目睹到馬路兩旁有幾名熱心的年輕人，正在分發免費果汁和椰棗，讓來不及在昏禮開齋時刻坐下開齋的趕路人先充飢止渴，展現埃及人的慷慨胸懷。

埃及穆斯林在齋戒月期間通常都會與家人邀請親友一同開齋，類似華人農曆新年的團圓飯；但開齋飯對穆斯林而言，遠不只是「吃一頓飯」如此簡單，「開齋」也是伊斯蘭文化中具深度精神與社會意義的儀式。

參加公司開齋宴的中年虔誠穆斯林男子希沙姆（Hisham）接受中央社記者採訪，在談及開齋飯的意義時提到，開齋首先代表自己已透過「自我克制」，圓滿達成宗教功課，因此可獲得精神滿足和感受恩賜；此外，開齋也讓穆斯林產生強烈的社群凝聚力。

希沙姆強調，日落時刻集體同步開齋的方式，強化了自己在群體中的歸屬感，建立起「天下穆斯林皆兄弟」的信念，也就是埃及人口中常講的「團結」（Solidarity）。

希沙姆說：「齋戒月中，我們和家人及朋友，所有人都同時坐在餐桌旁，這在一年中可能沒幾次。」

希沙姆還提到，齋月行善被認為回賜會加倍，因此，開齋飯成為濟貧行動的基礎，也是埃及穆斯林廣泛參與「慈善餐桌」貢獻的主因。

一名基督徒男子基洛洛斯（Kirolos）則向記者讚揚開齋飯所體現的團結互助和參與氛圍，已超越宗教界限。他特別提到，許多科普特基督徒也會出現在瑪塔瑞亞大開齋宴現場，投入準備食物的志工工作，「我們是一體的」。

基洛洛斯認為，這種人與人之間最簡單的善待，是他從開齋飯看到的最動人風景。

開齋飯後，有民眾開始載歌載舞。當記者問到幾名民眾有關美伊戰爭時，他們都笑說埃及現在很安全沒問題，有人並開始與旁邊同伴唱跳起埃及齋戒月經典歌曲。

埃及民眾阿里（Ali）告訴記者：「在隨遇而安的埃及人眼中，活著本身就是一場值得慶祝的慶典。日子和不和平，都要慶祝，一切託靠真主阿拉。」