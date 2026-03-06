快訊

印尼禁止未滿16歲者使用社群媒體 開非西方國家先例

中央社／ 雅加達6日綜合外電報導

印尼政府今天宣布，考量到兒童面臨的網路色情、霸凌、詐騙及上網成癮威脅，本月28日起分階段禁止未滿16歲者使用社群媒體，成為首個採取這類措施的非西方國家。

綜合法新社和日經亞洲（Nikkei Asia）報導，印尼通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）透過聲明表示：「高風險平台上屬於16歲以下兒童的帳號將開始遭到停用，從YouTube、TikTok、臉書（Facebook）、Instagram、Threads、X、Bigo Live和Roblox開始。」

她補充說：「政府如今介入，家長便不必再單獨對抗善於演算法的巨擘公司。」

澳洲去年12月已要求TikTok、YouTube、Snapchat等平台移除16歲以下用戶帳號。法國、丹麥、希臘和西班牙也不斷推動歐洲聯盟（EU）採取類似行動，歐盟的1個專家小組本週已開始研議。印度同樣正在考慮祭出青少年社群媒體禁令。

穆迪雅指出，政府理解新規一開始可能會為印尼用戶帶來一些不便，但「在數位緊急狀況下，這是政府必須採取的最佳步驟」。

她表示，禁令將分階段實施，「直到所有平台履行其合規義務為止」。

印尼 未成年 社群媒體

相關新聞

媽媽驚覺家裡突然很安靜 哥倫比亞4歲男童跌進洗衣機溺斃

哥倫比亞一名4歲男童意外跌入洗衣機溺水身亡，母親直到發現屋內突然變得異常安靜，四處尋找時才驚見孩子整個人泡在洗衣機水中。她緊急將孩子送醫搶救，但仍回天乏術，悲劇震驚當地社群。

英國首例子宮移植產子 32歲女圓夢當媽喜極而泣

英國一名女子天生子宮異常無法懷孕，幸好在善心人士的捐贈下，靠著器官移植順利懷孕，也成為全國首位子宮移植後成功生子的女性。

一天一杯就不行！ 英國研究：酒精養出超標內臟脂肪

英國最新大型研究警告，就算一天只喝一杯酒，也可能悄悄把脂肪囤積在身上，形成「內臟脂肪」。這種脂肪與心血管疾病與糖尿病有關，而且就連體重正常的人，可能也會因飲酒而擁有高比例的內臟脂肪。

米價物價齊漲吃不消！日縣府霸氣補助1萬購物金「給孩子們吃飯」

日本的米價持續居高不下，其他物價也持續上漲。青森縣政府為了減輕育兒家庭沉重的伙食費負擔，特別推出「青森米育兒應援事業」，針對縣內孩童發放專屬的「買米補助金」。

美伊衝突波及日本！早餐美食「納豆」藏漲價危機 關鍵曝光

近期中東局勢再度緊繃，美國與伊朗的衝突升溫，直接威脅到全球能源運輸的咽喉——荷莫茲海峽。雖然戰火遠在千里之外，但這場危機其實正悄悄影響大家的日常。以日本超市常見的食品「納豆」為例，看似完全不相關，現在卻面臨著一波難以避免的漲價危機。

沖繩血汗芒果！月加班230小時 30歲員工腦出血半癱淚控：還我健康

日本沖繩農協（JA沖繩，相當於台灣的農會）日前爆發嚴重的過勞職災事件。一名30多歲的男性員工，因在芒果產季期間單月加班超過200小時，導致突發腦出血，左半身癱瘓。如今終身必須仰賴輪椅的他，出面控訴「還給我健康的身體！」

