媽媽驚覺家裡突然很安靜 哥倫比亞4歲男童跌進洗衣機溺斃

聯合新聞網／ 綜合報導
男童跌進洗衣機裡不幸溺斃。示意圖／ingimage
男童跌進洗衣機裡不幸溺斃。示意圖／ingimage

哥倫比亞一名4歲男童意外跌入洗衣機溺水身亡，母親直到發現屋內突然變得異常安靜，四處尋找時才驚見孩子整個人泡在洗衣機水中。她緊急將孩子送醫搶救，但仍回天乏術，悲劇震驚當地社群。

據《哥倫比亞人報》（El Colombiano）報導，事件發生在3月5日上午10點30分，位於哥倫比亞貝洛市（Bello）一處民宅。當時男童的母親蒂亞戈（Thiago Guisao Cortés）在家中經營的服裝工作室工作，屋內還有孩子的兩位姑姑，正一起幫忙縫製衣服。

警方表示，蒂亞戈一早替兒子準備早餐，接著就幫他洗澡換衣服。確認孩子在屋內活動後，她沒有多想就回到縫紉機前繼續工作，沒想到就在幾分鐘的空檔裡發生了意外。

工作時，蒂亞戈忽然發現家裡異常安靜，平常活潑吵鬧的兒子完全沒有聲音。她趕緊在屋內四處尋找，結果發現孩子已經倒栽進洗衣機水槽中，早已失去反應。

她驚慌失措地將孩子抱出，並在鄰居協助下搭乘私人車輛，緊急趕往醫院救治。不過醫護人員檢查後發現，男童已經沒有生命跡象。經警方調查，男童死因初步判定為溺水。檢察機關調查人員已協助勘驗遺體，並將遺體送往法醫中心進一步確認死亡原因。

這起意外也再次引發兒童安全討論。國際兒童安全組織「健康兒童」（Healthy Children）提醒，洗衣機無論是上掀式或前開式，都應配備安全鎖裝置，以防孩童自行打開機器攀爬進入。除此之外，家中的清潔用品、洗衣膠囊等，也應放在兒童拿不到的地方，避免誤食或發生其他危險。

洗衣機 溺水

