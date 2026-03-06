快訊

澳洲3月9日禁止未成年上色情網站 最高可罰業者11億元

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導

澳洲網路安全監管機關警告色情網站業者，根據保護孩童的全面性新規定，這些業者必須從3月9日開始禁止未滿18歲人士上色情網站。

法新社報導，澳洲部分色情網站今天已經限制非會員瀏覽，並停止新用戶註冊，之後這些網站將被強制要求使用年齡驗證技術來防止未成年用戶造訪。

澳洲去年12月禁止16歲以下孩童加入社群媒體平台後，這波新規再擴大該國的孩童網路安全措施。

新措施限制孩童造訪「不適齡內容」，包括色情、暴力、自殺與飲食失調等資訊，且涵蓋色情網站、搜尋引擎、手機應用程式商店，以及包含聊天機器人在內的生成式人工智慧系統。

違反規定的業者，每次違規最高可被處以4950萬澳幣（約新台幣11億元）罰款。

澳洲電子安全委員辦公室（eSafety Commissioner）指出，當用戶造訪色情網站和服務的限制年齡內容時，會被要求驗證年紀。

澳洲電子安全委員辦公室還提到：「點擊『我年滿18歲』的按鈕已經不夠管用了，這跟國際上正在實施的類似措施一致。」

應用程式 搜尋引擎 聊天機器人 澳洲 色情網站 未成年

相關新聞

米價物價齊漲吃不消！日縣府霸氣補助1萬購物金「給孩子們吃飯」

日本的米價持續居高不下，其他物價也持續上漲。青森縣政府為了減輕育兒家庭沉重的伙食費負擔，特別推出「青森米育兒應援事業」，針對縣內孩童發放專屬的「買米補助金」。

美伊衝突波及日本！早餐美食「納豆」藏漲價危機 關鍵曝光

近期中東局勢再度緊繃，美國與伊朗的衝突升溫，直接威脅到全球能源運輸的咽喉——荷莫茲海峽。雖然戰火遠在千里之外，但這場危機其實正悄悄影響大家的日常。以日本超市常見的食品「納豆」為例，看似完全不相關，現在卻面臨著一波難以避免的漲價危機。

沖繩血汗芒果！月加班230小時 30歲員工腦出血半癱淚控：還我健康

日本沖繩農協（JA沖繩，相當於台灣的農會）日前爆發嚴重的過勞職災事件。一名30多歲的男性員工，因在芒果產季期間單月加班超過200小時，導致突發腦出血，左半身癱瘓。如今終身必須仰賴輪椅的他，出面控訴「還給我健康的身體！」

美元走強 本周已漲近1.5% 中東衝突推升避險買盤

美元周四（5日）重拾漲勢，因中東衝突升高令投資人感到不安，推動美國做為避險資產的需求上升。

元宵節傳母子雙屍悲劇！母陳屍家中 孝子伴屍一周亡…心酸內情曝光

元宵節（初十五，3月2日）本是團圓佳日，卻揭發悲劇。馬來西亞一對華裔母子，於元宵節晚上被發雙雙倒斃住家屋內，屍體散發惡臭，估計已死去多天。警方調查指出，母親在家病逝，疑智力有問題兒子陪伴母親屍體逾一星期後也猝死，母子同倒斃長期相依為命的家中。

花草有玄機：透露跨國移民的生命線索

追尋花草的線索：看見藝術展中不可見的移動身影

