快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

馬德里Hybrid藝博會10周年 「台灣潮」登首任主題國

中央社／ 馬德里6日專電

第10屆馬德里Hybrid藝博會5日開幕，今年特邀台灣擔任主題國，推出「台灣潮」專題展，邀請西班牙觀眾透過7位青年藝術家作品，感受台灣在歷史脈動中持續邁步的「間歇之力」。這是Hybrid藝博會10年來首度推出主題國。

每年3月舉行的馬德里藝術週是西班牙年度藝文盛會，大大小小、形式多元的藝術展會在城裡多處場域熱烈展開，吸引全球藝術家、藝廊、策展人、收藏家與藝術愛好者前來朝聖，近年來將馬德里轉變為歐洲當代藝術重鎮之一。

駐西班牙代表處文化組今年再度與馬德里最具指標性的飯店型藝博會「Hybrid Art Fair當代藝術博覽會」合作，並榮登本屆藝博會10週年「主題國」，5日至8日在聖塔芭芭拉宮精品飯店（Hotel Petit Palace SantaBárbara）舉辦「台灣潮—間歇之力」（Taiwan Tide —The Power of Intermittence）專題展。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，專題展由「走路草農／藝團」藝術團隊策劃，集結展出劉星佑、陳漢聲、陳昱榮、羅懿君、楊寓寧、江枚芳及李恆7位藝術家，至少60件涵蓋工藝、書畫、攝影、新媒體與複合媒材的多元作品，一舉包辦飯店1樓5個展間，儼然打造出一處台灣當代藝術「專區」。

「台灣潮—間歇之力」策展概念以「間歇」為隱喻，從地理、歷史、氣候及風土等各種面向，形塑多層次的台灣島嶼敘事，除了呼應台灣風土，也超越島嶼框架，在美學思辨、性別平權、社會動能以及地緣政治交織的場域中，與世界展開對話。

上任不久的駐西班牙代表鄭力城擔任Hybrid藝博會開幕式致詞嘉賓，特地準備「台灣啤酒」，與西班牙藝文界人士一同舉杯，為台灣專題展揭幕。

鄭力城向中央社表示，這是他上任後參加的第一場文化活動，躬逢其盛Hybrid藝博會10週年。他提到，這是Hybrid藝博會10年來首度推出主題國，而「台灣非常榮幸成為第一個主題國」，他期待台灣的藝術作品能持續在國際間發光發熱。

「走路草農／藝團」成員、策展人劉星佑告訴中央社，本次策展主題「台灣潮」具有很多概念與意涵，除了將台灣的當代藝術「潮流」帶來西班牙外，他更希望透過副標題「間歇之力」，向西國觀眾介紹台灣歷史及民主社會的進程。

劉星佑指出，「間歇」是種運動方法，透過短時間內快速激烈的運動後放鬆，讓身體達到更好的機能。他認為「間歇」非常像台灣社會「走3步、退2步」的節奏與力量，在沉潛間累積，在轉折處勃發，在不均勻的節奏裡持續向前邁步。

劉星佑強調，他希望透過參展藝術家的作品，向西國觀眾傳達這種充滿台灣風格的脈動與能量。

Hybrid Art Fair當代藝術博覽會有別於傳統藝術市場取向，挑戰當代藝術邊界的沉浸式體驗，專注呈現具實驗性、跨界混搭的創新藝術提案。本屆展會匯聚來自11個國家共39個參展單位、逾200名世界各地新銳藝術家，是馬德里藝術週最具顛覆性的盛事。

西班牙 藝術

延伸閱讀

全本芭蕾舞劇《唐吉訶德》7月登國家戲劇院 早鳥優惠3月5日中午12點限時開賣

日本千葉推房總國際藝術祭 王仲堃將參展

文心藝所創辦人 葉曉甄：我只想當快樂的藏家

相關新聞

米價物價齊漲吃不消！日縣府霸氣補助1萬購物金「給孩子們吃飯」

日本的米價持續居高不下，其他物價也持續上漲。青森縣政府為了減輕育兒家庭沉重的伙食費負擔，特別推出「青森米育兒應援事業」，針對縣內孩童發放專屬的「買米補助金」。

美伊衝突波及日本！早餐美食「納豆」藏漲價危機 關鍵曝光

近期中東局勢再度緊繃，美國與伊朗的衝突升溫，直接威脅到全球能源運輸的咽喉——荷莫茲海峽。雖然戰火遠在千里之外，但這場危機其實正悄悄影響大家的日常。以日本超市常見的食品「納豆」為例，看似完全不相關，現在卻面臨著一波難以避免的漲價危機。

沖繩血汗芒果！月加班230小時 30歲員工腦出血半癱淚控：還我健康

日本沖繩農協（JA沖繩，相當於台灣的農會）日前爆發嚴重的過勞職災事件。一名30多歲的男性員工，因在芒果產季期間單月加班超過200小時，導致突發腦出血，左半身癱瘓。如今終身必須仰賴輪椅的他，出面控訴「還給我健康的身體！」

美元走強 本周已漲近1.5% 中東衝突推升避險買盤

美元周四（5日）重拾漲勢，因中東衝突升高令投資人感到不安，推動美國做為避險資產的需求上升。

元宵節傳母子雙屍悲劇！母陳屍家中 孝子伴屍一周亡…心酸內情曝光

元宵節（初十五，3月2日）本是團圓佳日，卻揭發悲劇。馬來西亞一對華裔母子，於元宵節晚上被發雙雙倒斃住家屋內，屍體散發惡臭，估計已死去多天。警方調查指出，母親在家病逝，疑智力有問題兒子陪伴母親屍體逾一星期後也猝死，母子同倒斃長期相依為命的家中。

花草有玄機：透露跨國移民的生命線索

追尋花草的線索：看見藝術展中不可見的移動身影

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。