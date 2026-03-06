馬德里Hybrid藝博會10周年 「台灣潮」登首任主題國

第10屆馬德里Hybrid藝博會5日開幕，今年特邀台灣擔任主題國，推出「台灣潮」專題展，邀請西班牙觀眾透過7位青年藝術家作品，感受台灣在歷史脈動中持續邁步的「間歇之力」。這是Hybrid藝博會10年來首度推出主題國。

每年3月舉行的馬德里藝術週是西班牙年度藝文盛會，大大小小、形式多元的藝術展會在城裡多處場域熱烈展開，吸引全球藝術家、藝廊、策展人、收藏家與藝術愛好者前來朝聖，近年來將馬德里轉變為歐洲當代藝術重鎮之一。

駐西班牙代表處文化組今年再度與馬德里最具指標性的飯店型藝博會「Hybrid Art Fair當代藝術博覽會」合作，並榮登本屆藝博會10週年「主題國」，5日至8日在聖塔芭芭拉宮精品飯店（Hotel Petit Palace SantaBárbara）舉辦「台灣潮—間歇之力」（Taiwan Tide —The Power of Intermittence）專題展。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，專題展由「走路草農／藝團」藝術團隊策劃，集結展出劉星佑、陳漢聲、陳昱榮、羅懿君、楊寓寧、江枚芳及李恆7位藝術家，至少60件涵蓋工藝、書畫、攝影、新媒體與複合媒材的多元作品，一舉包辦飯店1樓5個展間，儼然打造出一處台灣當代藝術「專區」。

「台灣潮—間歇之力」策展概念以「間歇」為隱喻，從地理、歷史、氣候及風土等各種面向，形塑多層次的台灣島嶼敘事，除了呼應台灣風土，也超越島嶼框架，在美學思辨、性別平權、社會動能以及地緣政治交織的場域中，與世界展開對話。

上任不久的駐西班牙代表鄭力城擔任Hybrid藝博會開幕式致詞嘉賓，特地準備「台灣啤酒」，與西班牙藝文界人士一同舉杯，為台灣專題展揭幕。

鄭力城向中央社表示，這是他上任後參加的第一場文化活動，躬逢其盛Hybrid藝博會10週年。他提到，這是Hybrid藝博會10年來首度推出主題國，而「台灣非常榮幸成為第一個主題國」，他期待台灣的藝術作品能持續在國際間發光發熱。

「走路草農／藝團」成員、策展人劉星佑告訴中央社，本次策展主題「台灣潮」具有很多概念與意涵，除了將台灣的當代藝術「潮流」帶來西班牙外，他更希望透過副標題「間歇之力」，向西國觀眾介紹台灣歷史及民主社會的進程。

劉星佑指出，「間歇」是種運動方法，透過短時間內快速激烈的運動後放鬆，讓身體達到更好的機能。他認為「間歇」非常像台灣社會「走3步、退2步」的節奏與力量，在沉潛間累積，在轉折處勃發，在不均勻的節奏裡持續向前邁步。

劉星佑強調，他希望透過參展藝術家的作品，向西國觀眾傳達這種充滿台灣風格的脈動與能量。

Hybrid Art Fair當代藝術博覽會有別於傳統藝術市場取向，挑戰當代藝術邊界的沉浸式體驗，專注呈現具實驗性、跨界混搭的創新藝術提案。本屆展會匯聚來自11個國家共39個參展單位、逾200名世界各地新銳藝術家，是馬德里藝術週最具顛覆性的盛事。