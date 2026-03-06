美元走強 本周已漲近1.5% 中東衝突推升避險買盤

美元周四（5日）重拾漲勢，因中東衝突升高令投資人感到不安，推動美國做為避險資產的需求上升。

本周美元迄今已上漲近1.5%，有望創下自2024年11月以來的最佳周線漲幅。在股市、債市乃至黃金屢遭拋售的動盪行情中，美元成為為數不多的贏家。

原本市場對於局勢緩和提高了期待，現在被新一輪的不確定性取代。伊朗警告，華府將為在斯里蘭卡附近擊沉伊朗軍艦「後悔莫及」。衝突進入第六天，空襲愈來愈激烈，伊朗誓言將對美國在遠離戰區數千英里外襲擊伊朗船隻的行為，進行全面報復。

新的緊張使得美元由周三的下跌轉強。衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周四上漲0.55%，報99.317點。其中，日圓兌美元貶值0.34%，至157.59日圓兌1美元。歐元兌美元匯率下跌0.4%至1歐元兌1.1580美元。英鎊兌美元也貶0.3%至1英鎊兌1.3326美元。

Loomis Sayles新興市場債務主管Elisabeth Colleran指出，「去美元化」在去年乃至前年都是熱門話題。大家都另尋出路，質疑美元是否仍是可靠價值儲藏工具。他說：「但本周我們看到，當市場波動加劇、風險升溫時，美元必然走強，包括歐元在內所有貨幣都受到壓抑。」

隨著中東局勢動盪油價飆高，市場對通膨的擔憂再度升溫，部分傳統避險資產表現反常，迫使投資人重新評估哪些資產真正具備避險功能。

例如，美國公債與德國公債遭到投資人拋售，做為指標的10年期美債殖利率上漲4個基點至4.1363%，是三周以來最高。10年期德國公債殖利率升至2.829%。

因為中東戰爭現在成為最大焦點，匯市投資人對周四的經濟數據顯得不太在乎。美元對最新的就業市場數據反應平淡。

道明證券外匯策略主管Jayati Bharadwaj表示，鑒於當前避險情緒，美元多頭部位短期擁有調整空間。不過她預測伊朗衝突將保持可控，畢竟今年有美國期中選舉。

Bharadwaj在報告中寫道：「只要原油風險溢價居高不下，美元升勢就可能延續，其走勢或與2025年6月相似，直至美國支持的伊朗政權更迭。」

中東戰爭引發的能源價格飆升，推升市場的通膨擔憂，可能打亂主要央行利率前景。LSEG的數據顯示，交易員現已將美國聯準會（Fed）下次降息時間預期，推遲至9月或10月；利率期貨市場反映今年Fed降息幅度預期，已從中東衝突前的59個基點下調至僅會有40個基點。