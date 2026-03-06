快訊

元宵節傳母子雙屍悲劇！母陳屍家中 孝子伴屍一周亡…心酸內情曝光

香港01／ 撰文：布萊恩
圖為死亡悲劇示意圖。圖/AI生成
元宵節原本是團圓的日子，卻傳出死亡悲劇。馬來西亞一對華裔母子，於元宵節晚上被發雙雙倒斃住家屋內，屍體散發惡臭，估計已死去多天。警方調查指出，母親在家病逝，疑智力有問題兒子陪伴母親屍體逾一星期後也猝死，母子同倒斃長期相依為命的家中。

綜合馬來西亞《中國報》及《詩華日報》報導，3月3日（元宵節）晚上8時，地點在馬來西亞公巴友誼花園一座社宅2樓某單位。鄰居近日聞到屋內傳出臭味，感覺有異，於是報警求助。

警方接報後，與消防員出動特殊工具，撬開單位大門，發現屋內有2具屍體，分別陳屍客廳及房間內，相信已死亡多天。

警方調查後證實，這2名死者是一對華裔母子，分別是72歲的李德琴（譯音）及39歲的林東宏（譯音），生前居於案發單位。

醫護人員事後揭露，女死者已斃命約10天，男死者則斃命2天，而男死者被發現時，上半身赤裸，臥屍在房間睡床上。

文章授權轉載自《香港01》

元宵節 馬來西亞

