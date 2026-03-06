美伊衝突波及日本！早餐美食「納豆」藏漲價危機 關鍵曝光

近期中東局勢再度緊繃，美國與伊朗的衝突升溫，直接威脅到全球能源運輸的咽喉——荷莫茲海峽。雖然戰火遠在千里之外，但這場危機其實正悄悄影響大家的日常。以日本超市常見的食品「納豆」為例，看似完全不相關，現在卻面臨著一波難以避免的漲價危機。

為何中東打仗會與一盒納豆的價格有關？其中關鍵在於高度依賴石化原料的生產結構。據日媒FNN報導，納豆雖然是傳統大豆發酵食品，但外包裝的保麗龍盒、覆蓋在豆子上的透明薄膜，以及最外層的包裝塑膠袋，全都是石油提煉的副產品。此外，加工過程中為了將大豆煮熟，工廠必須使用大量依賴燃油運作的鍋爐產生高溫蒸氣，這讓製造成本與國際油價緊緊相連。

除了包裝與加工，物流與源頭的農業也無一倖免。原油價格飆漲勢必帶動汽柴油變貴，讓食品配送到通路的運輸成本大幅增加，對業者形成嚴重的「三重打擊」。同時，這波能源危機也向上延燒至農業，不僅冬季的溫室栽培需要耗費大量燃油維持恆溫，天然氣更是農作物生長必備的「氮肥」的主要原料。

全球化的食品供應鏈其實極度脆弱，台灣同樣身為高度仰賴中東進口原油與天然氣的國家，面對國際能源價格波動的衝擊，處境其實與日本十分類似。當戰火推高了包裝、生產、運輸到肥料等、每一個生產階段的成本，這股通膨的壓力最後必定會真實反映在大家每天的日常生活上。