「來自清水的孩子」登立陶宛書展 台立歷史引共鳴

台灣漫畫「來自清水的孩子」立陶宛文版去年於當地出版，作家游珮芸及繪者周見信日前受邀參加2026年立陶宛維爾紐斯書展，並舉辦座談會與簽書會，與讀者面對面分享書籍創作的過程，吸引民眾踴躍參與。

「來自清水的孩子」介紹自1930年起的台灣，描述白色恐怖受難者蔡焜霖一生經歷日本殖民統治時期、白色恐怖時期，及解嚴後民主化時代的真實故事。

根據駐立陶宛代表處新聞稿，座談會當天剛好為台灣228紀念日，游珮芸特別向立陶宛讀者指出，這一天格外適合分享蔡焜霖的生命故事。游珮芸說，她一開始是因為聆聽蔡焜霖的敘述，感受了故事中情感力量，萌生必須要將這段歷史記錄下來的決心。

周見信則在活動中分享各冊漫畫的作畫技法及封面選色的特別之處。他指出，描述童年回憶的第1冊選用較輕巧、夢幻的顏色，第2冊則因主角被關押至綠島監獄，改以筆觸較強硬的版畫技法及黯沉顏色呈現，第3、4冊則回歸穩定的筆觸並加入撞色元素，象徵對光明未來的期待。

立陶宛出版商金魚出版社（Aukso žuvys）總監普基涅（Sigita Pūkienė）表示，金魚出版社雖是小型出版社，但長期致力於將各類歷史書籍介紹給立陶宛讀者。她指出，台立兩國的歷史相似，該書更容易讓立陶宛讀者引起共鳴，書中主角也提醒人們要時時保持初心，不要失去心中對自由的追尋。

駐立陶宛代表王雪虹表示，台灣及立陶宛人民都了解從威權體制走向自由民主道路的不易，新書也讓立陶宛讀者從中尋找兩國歷史上的共通點，即雙方皆在尋求希望、韌性及勇氣的道路上不斷前行。

「來自清水的孩子」於2020年出版，已榮獲多個國內外獎項，如台北國際書展大獎、金鼎獎、金漫獎，及德國白烏鴉獎、美國佛里曼圖書獎、法國愛彌爾．居美亞洲文學獎等。

據代表處新聞稿，目前該書已售出包括立陶宛文在內的8種語言國際版權。立陶宛去年出版第1、2冊，第3冊目前已完成翻譯並校對中，第4冊預計今年秋季發行。