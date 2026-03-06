米價物價齊漲吃不消！日縣府霸氣補助1萬購物金「給孩子們吃飯」

日本的米價持續居高不下，其他物價也持續上漲。青森縣政府為了減輕育兒家庭沉重的伙食費負擔，特別推出「青森米育兒應援事業」，針對縣內孩童發放專屬的「買米補助金」。據統計，截至2月底申請人數已正式突破10萬人大關，縣府也呼籲符合資格的民眾盡早完成手續，以免向隅。

據日媒青森電視台報導，這項補助金的發放對象為2026年3月底前居住在青森縣內、18歲以下的孩童。家長可為每位孩童選擇領取「價值1萬日圓」的電子抵用券（約台幣2,020元），或是「價值8800日圓」的電子米券（約台幣1,777元），藉此鼓勵民眾多加購買在地生產的青森米。

該計畫自今年1月中旬起開放受理，目前整體的申請率已達66%。根據縣府統計，在超過10萬件的申請案中，申請一萬日圓「電子抵用券」的約有8萬件，申請「米券」的則有2萬件。

青森縣政府特別提醒，這兩項補助的申請期限皆至4月30日截止。其中，電子抵用券的使用期限至今年的7月31日，可於縣內512家超市與藥妝店消費折抵。為了避免截止前湧入大量人潮導致系統壅塞，當局強烈呼籲家長們務必提早辦理。