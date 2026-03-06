快訊

米價物價齊漲吃不消！日縣府霸氣補助1萬購物金「給孩子們吃飯」

聯合新聞網／ 綜合報導
青森縣府補助居住縣內十八歲以下孩童家庭一萬日圓購物金或八千八百日圓米券。示意圖/Ingimage。
日本的米價持續居高不下，其他物價也持續上漲。青森縣政府為了減輕育兒家庭沉重的伙食費負擔，特別推出「青森米育兒應援事業」，針對縣內孩童發放專屬的「買米補助金」。據統計，截至2月底申請人數已正式突破10萬人大關，縣府也呼籲符合資格的民眾盡早完成手續，以免向隅。

據日媒青森電視台報導，這項補助金的發放對象為2026年3月底前居住在青森縣內、18歲以下的孩童。家長可為每位孩童選擇領取「價值1萬日圓」的電子抵用券（約台幣2,020元），或是「價值8800日圓」的電子米券（約台幣1,777元），藉此鼓勵民眾多加購買在地生產的青森米。

該計畫自今年1月中旬起開放受理，目前整體的申請率已達66%。根據縣府統計，在超過10萬件的申請案中，申請一萬日圓「電子抵用券」的約有8萬件，申請「米券」的則有2萬件。

青森縣政府特別提醒，這兩項補助的申請期限皆至4月30日截止。其中，電子抵用券的使用期限至今年的7月31日，可於縣內512家超市與藥妝店消費折抵。為了避免截止前湧入大量人潮導致系統壅塞，當局強烈呼籲家長們務必提早辦理。

