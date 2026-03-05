聽新聞
0:00 / 0:00
日本果園招牌疑遭風吹倒 3名台灣人被砸送醫
日本栃木縣那須町一處觀光草莓園的金屬製大型招牌今天上午倒塌，壓到3名台灣觀光客。這3人已被送醫治療，均有意識。由於當地接獲強風注意報，警察初判恐是強風吹倒招牌。
日本放送協會（NHK）報導，警消表示，事發現場有數個金屬製招牌，大小均為長3公尺、寬4公尺左右，當時有其中一個招牌倒塌，使3名遊客被壓在看板下面。這3名遊客隨後獲救。
警方指出，這3人均來自台灣，事發後仍有意識，不過腳、頭等部位被砸到，已被送醫治療。
招牌原本固定在豎立於地面的鐵柱上，且鐵柱根部有混凝土塊加固，但警方表示，招牌連同鐵柱整個倒下。
根據宇都宮地方氣象台表示，事發當時，現場附近已接獲強風注意報，且鄰近觀測地點測得最大瞬間風速每秒27.4公尺。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。