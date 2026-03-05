日本北海道雪崩！台灣登山客受困獲救 意識不清急送醫

日本北海道上富良野町的上富良野岳今天上午發生雪崩，使一名台灣男性受困。他獲救之後，在意識不清的狀態下被送醫治療。

日本TBS電視台報導，當地警消表示，一名成年男性於當地上午10時40分左右捲入上富良野岳的雪崩。救難人員在下午1時30分過後抵達現場。而與男子同行的人當時已救出這名男子。之後，由於這名台灣男性意識不清，被警方的直升機載走送醫治療。

上富良野町公所表示，這名男性與其他14人均來自台灣，當時一起登山。

札幌電視台（STV）與報導，這名台灣男子年約40多歲。

雪崩位在上富良野岳標高1300公尺左右的地方。雪崩的規模為長300公尺、寬200公尺左右。

當地警方還在調查是否有其他人遭遇雪崩。