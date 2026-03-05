快訊

「案發後每天都不安」日本名古屋主婦命案 凶嫌27年後被檢方起訴

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本名古屋一名家庭主婦於1999年在自宅遭到殺害。凶嫌是死者丈夫的高中女同學，她在這起命案發生26年之後，於去年落網。 情境示意圖／Ingimage
日本名古屋一名家庭主婦於1999年在自宅遭到殺害。凶嫌是死者丈夫的高中女同學，她在這起命案發生26年之後，於去年落網。 情境示意圖／Ingimage

日本名古屋一名家庭主婦於1999年在自宅遭到殺害。凶嫌是死者丈夫的高中女同學，她在這起命案發生26年之後，於去年落網。名古屋地方檢察廳今天依殺人嫌疑，起訴凶嫌。

1999年11月13日，名古屋市西區一棟公寓住戶高羽奈美子陳屍自宅，年僅32歲。她的丈夫高羽悟在案發後堅持持續支付房租，以保存屋內的血痕等線索。去年10月，高羽悟的高中同學安福久美子，因殺人嫌疑被警方逮捕。

調查人員在案發多年後，終於找到這起懸案的犯嫌，因此在日本備受關注。

「朝日新聞」與「每日新聞」報導，根據起訴狀等文件，凶嫌涉嫌在案發當天於公寓內使用像是利刃的物品，攻擊高羽奈美子的頸部等，使對方失血過多而死。而去年10月確認，命案現場血痕的DNA與安福久美子相符，安福久美子因而被愛知縣警方逮捕。

凶嫌目前69歲，去年11月到今年2月被「鑑定留置」，以利檢方判斷她在案發時，是否具有刑事責任能力。

鑑定滯留與迄今為止的調查結果顯示，檢方認定她具有刑事責任能力。

調查相關人士透露，愛知縣警方去年8月開始請安福久美子提供DNA被拒，不過她同年10月一改立場，並主動前往愛知縣西警察署。她被捕後承認犯案，並表示「案發後每天都感到不安」，但她之後轉而保持緘默。

