日本民間火箭第3度發射失敗 搭載台灣衛星

日本民間新創企業SPACE ONE開發的KAIROS火箭3號機今天從和歌山縣的發射場升空時，在上升途中採取飛行中斷措施，宣告發射失敗。而這是繼1號機與2號機之後，再度遭遇失敗。

SPACE ONE希望寫下日本第一個成功把衛星送入運行軌道的民間火箭紀錄，不過再度受挫。

日本放送協會（NHK）報導，SPACE ONE今天上午11時10分在和歌山縣串本町的發射場發射搭載5顆小型衛星的KAIROS火箭3號機，而這次任務也是把衛星投入預定軌道。

不過，SPACE ONE在火箭上升途中判斷難以達成這次任務，決定採取飛行中斷措施。

路透社報導，KAIROS火箭3號機搭載的衛星包含台灣國家太空中心（TASA）的衛星、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）相關新創企業的衛星。

KAIROS火箭1號機2024年發射後隨後爆炸，2號機同年12月在升空後約3分鐘後，採取飛行中斷措施。

由於這是連續3次發射失敗，SPACE ONE正在調查詳情。

關西電視台報導，KAIROS火箭3號機上午依原定時間升空，根據關西電視台能拍到的影像，火箭看似順利飛行，但火箭後來朝水平方向移動，似乎落下。

SPACE ONE說明，並非是機體故障，「控制火箭位置等的測位衛星訊號接收狀態不穩定，已經緊急停止以策安全」。