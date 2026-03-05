快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

日本民間火箭第3度發射失敗 搭載台灣衛星

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本民間新創企業SPACE ONE開發的KAIROS火箭3號機今天從和歌山縣的發射場升空時，在上升途中採取飛行中斷措施，宣告發射失敗。而這是繼1號機與2號機之後，再度遭遇失敗。

SPACE ONE希望寫下日本第一個成功把衛星送入運行軌道的民間火箭紀錄，不過再度受挫。

日本放送協會（NHK）報導，SPACE ONE今天上午11時10分在和歌山縣串本町的發射場發射搭載5顆小型衛星的KAIROS火箭3號機，而這次任務也是把衛星投入預定軌道。

不過，SPACE ONE在火箭上升途中判斷難以達成這次任務，決定採取飛行中斷措施。

路透社報導，KAIROS火箭3號機搭載的衛星包含台灣國家太空中心（TASA）的衛星、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）相關新創企業的衛星。

KAIROS火箭1號機2024年發射後隨後爆炸，2號機同年12月在升空後約3分鐘後，採取飛行中斷措施。

由於這是連續3次發射失敗，SPACE ONE正在調查詳情。

關西電視台報導，KAIROS火箭3號機上午依原定時間升空，根據關西電視台能拍到的影像，火箭看似順利飛行，但火箭後來朝水平方向移動，似乎落下。

SPACE ONE說明，並非是機體故障，「控制火箭位置等的測位衛星訊號接收狀態不穩定，已經緊急停止以策安全」。

火箭

延伸閱讀

海外 ETF 人氣前十強 漲勢亮眼

空襲伊朗成美國新武器驗證場 新型PrSM首度實戰…特色曝光

海外ETF今年人氣王 漲勢也亮眼

歷史揭密／從美蘇對陣到美中競爭 中國太空技術為何突飛猛進？

相關新聞

約好退休一起出國玩…日夫妻存旅遊券價值近10萬 「慘成廢紙」原因曝

夫妻規劃退休後一起赴海外旅行，沒想到卻成為泡影。日本大提琴家鈴木淳日前曬出一大疊ANA航空的旅遊券，透露過去曾與妻子約定未來退休後要一起去旅行，不料時光匆匆，近日妻子竟發現這些旅遊券早已...

3大3小點4碗麵…桌子、地上留滿垃圾就走人 日拉麵店發照譴責反遭刷負評

花錢就是老大？日本一間拉麵店日前接待一組3大3小的家庭客，沒想到對方用餐離去後，現場卻留下滿地垃圾與食物殘渣，凌亂的景象連店員都看傻眼。事後店家公開當天照片，同時呼籲家長重視基本禮儀，卻意外引爆網路兩派論戰，不僅掀起網友對「奧客」行為的討論...

日旅遊系YouTuber自稱ADHD 挑戰長途飛行「躲廁所暴走」被炎上

機上拍攝反遭炎上！日本旅遊系YouTuber藤原美伊自身患有注意力不足過動症，日前她以搭乘長途飛機為題拍片，因在機內廁所拍攝、疑似長時間占用廁所，而引發日本網友撻伐。眼看爭議影片怒火越燒越旺，藤原美伊趕緊下架影片...

迪士尼排隊突被喊「她拍過AV」 22歲暗黑女神怒了：沒品的話我都聽到了

今年22歲的日本AV女優北岡果林，日前在社群平台X曬出多張赴東京迪士尼樂園遊玩的照片，沒想到看似輕鬆愉快的日常照片背後，卻意外掀起風波，有人一舉踩中她的地雷。北岡透露，她在園內與友人一起排隊時，竟遭一旁路人指指點點...

中東戰火波及「航班中斷、機票價格暴漲」 泰旅遊業面臨挑戰

美、以兩國空襲伊朗導致航班中斷、機票價格暴漲，恐衝擊旅遊業，並影響泰國政府今年預計吸引3600萬人次外國遊客的目標。飯店...

沖繩地底仍有許多未爆彈！52年前意外炸幼兒園致4死 師生悼念籲記取教訓

日本沖繩那霸市一所幼稚園旁，52年前曾發生一起震驚社會的未爆彈爆炸意外，奪走包含一名3歲女童在內的4條人命。該幼兒園於本月2日舉行追悼集會，期盼這段沉痛的記憶不會因時間已久而被眾人遺忘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。