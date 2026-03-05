白宮聲稱西班牙同意與美軍合作 西班牙外長否認

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。歐新社
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。歐新社

美國總統川普3日砲轟西班牙沒有全力支持美國對伊朗採取的軍事行動，揚言終止與西班牙的所有貿易，美國白宮4日則表示，西班牙已經同意與美軍合作，不過根據路透報導，西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）表示，西班牙沒有與美國達成協議。

美軍日前向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），川普3日在白宮與德國總理梅爾茨見面，川普表示，西班牙在此次美國打擊伊朗的軍事行動中，拒絕美國使用其軍事基地，「態度不友好」；川普並威脅說，「我們打算切斷與西班牙的所有貿易往來，我們不想和西班牙有任何瓜葛」；川普也批評西班牙不同意將軍費增至GDP5%的北約目標。

美國白宮4日舉行例行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，她相信西班牙已經清楚聽到川普的訊息，並表示，就她理解，西班牙在過去幾個小時裡已經同意與美軍合作；李維特說，美軍正與西班牙的對口協調。

李維特說，川普預期所有歐洲盟友都與美國合作，不只是為了美國，也是為了歐洲。

不過路透4日報導指出，阿爾巴雷斯否認這項說法，指西班牙政府對美伊戰爭，以及使用西班牙基地來轟炸伊朗的立場沒有改變；阿爾巴雷斯表示，他不清楚白宮的說法是依據什麼，或者這樣的說法來自何處。

梅爾茨 美國 伊朗

白宮聲稱西班牙同意與美軍合作 西班牙外長否認

