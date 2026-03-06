快訊

中華隊可借鏡！上屆經典賽古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

噩夢半局噴10分…日本13:0震撼教育 中華隊經典賽史第三度遭扣倒

聽新聞
0:00 / 0:00

一天一杯就不行！ 英國研究：酒精養出超標內臟脂肪

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出就算一天只喝一杯酒，內臟脂肪也會囤積。示意圖／ingimage
研究指出就算一天只喝一杯酒，內臟脂肪也會囤積。示意圖／ingimage

英國最新大型研究警告，就算一天只喝一杯酒，也可能悄悄把脂肪囤積在身上，形成「內臟脂肪」。這種脂肪與心血管疾病與糖尿病有關，而且就連體重正常的人，可能也會因飲酒而擁有高比例的內臟脂肪。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究分析近6000名25至75歲成人資料，根據受試者每週飲酒量（以英國標準單位計算，每單位為8克純酒精）分組，比較體內脂肪分布狀況。

最低飲酒組，每週不超過4單位，大約等於兩杯啤酒或兩杯紅酒；最高組男性每週17至98單位，女性則為10至50單位。換算下來，17單位約等於6杯一般濃度啤酒，相當於「一天一杯」。

研究人員並非只看體重或腰圍，而是使用DEXA全身掃描，精準分析脂肪、肌肉與骨骼比例。結果顯示，隨著飲酒量增加，內臟脂肪比例也明顯上升。男性重度飲酒者的內臟脂肪比最低組多出13.5%，女性更高達17%。即使排除年齡、吸菸、運動與總體脂肪等因素，結果依然成立。

內臟脂肪包覆在肝臟與胰臟等重要器官周圍，比皮下脂肪更危險。研究指出，許多人腰圍正常，看似健康，卻可能暗藏風險。更值得注意的是，飲酒者一旦變胖，更容易把脂肪優先堆在器官周圍，形成典型「啤酒肚」體質。

研究團隊強調，由於這項研究是觀察性研究，無法證明酒精直接導致脂肪堆積。不過，內臟脂肪本來就是心血管疾病與糖尿病的重要預測指標，建議民眾喝酒要謹慎，別把健康給喝掉了。

該研究已發表在《國際肥胖期刊》（International Journal of Obesity）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 脂肪

延伸閱讀

駱駝也要打肉毒？ 阿曼駱駝選美節20頭遭抓包整形判出局

南韓21歲正妹用AI查「致命劑量」毒殺2男 竟因美貌成社群話題

做善事變犯罪…英國女捐舊衣 誤觸1地雷收高額罰單崩潰

伴侶不再主動？「床上表現差」10大警訊 專家直言重點非技巧

相關新聞

一天一杯就不行！ 英國研究：酒精養出超標內臟脂肪

英國最新大型研究警告，就算一天只喝一杯酒，也可能悄悄把脂肪囤積在身上，形成「內臟脂肪」。這種脂肪與心血管疾病與糖尿病有關，而且就連體重正常的人，可能也會因飲酒而擁有高比例的內臟脂肪。

媽媽驚覺家裡突然很安靜 哥倫比亞4歲男童跌進洗衣機溺斃

哥倫比亞一名4歲男童意外跌入洗衣機溺水身亡，母親直到發現屋內突然變得異常安靜，四處尋找時才驚見孩子整個人泡在洗衣機水中。她緊急將孩子送醫搶救，但仍回天乏術，悲劇震驚當地社群。

英國首例子宮移植產子 32歲女圓夢當媽喜極而泣

英國一名女子天生子宮異常無法懷孕，幸好在善心人士的捐贈下，靠著器官移植順利懷孕，也成為全國首位子宮移植後成功生子的女性。

米價物價齊漲吃不消！日縣府霸氣補助1萬購物金「給孩子們吃飯」

日本的米價持續居高不下，其他物價也持續上漲。青森縣政府為了減輕育兒家庭沉重的伙食費負擔，特別推出「青森米育兒應援事業」，針對縣內孩童發放專屬的「買米補助金」。

美伊衝突波及日本！早餐美食「納豆」藏漲價危機 關鍵曝光

近期中東局勢再度緊繃，美國與伊朗的衝突升溫，直接威脅到全球能源運輸的咽喉——荷莫茲海峽。雖然戰火遠在千里之外，但這場危機其實正悄悄影響大家的日常。以日本超市常見的食品「納豆」為例，看似完全不相關，現在卻面臨著一波難以避免的漲價危機。

沖繩血汗芒果！月加班230小時 30歲員工腦出血半癱淚控：還我健康

日本沖繩農協（JA沖繩，相當於台灣的農會）日前爆發嚴重的過勞職災事件。一名30多歲的男性員工，因在芒果產季期間單月加班超過200小時，導致突發腦出血，左半身癱瘓。如今終身必須仰賴輪椅的他，出面控訴「還給我健康的身體！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。