一天一杯就不行！ 英國研究：酒精養出超標內臟脂肪

英國最新大型研究警告，就算一天只喝一杯酒，也可能悄悄把脂肪囤積在身上，形成「內臟脂肪」。這種脂肪與心血管疾病與糖尿病有關，而且就連體重正常的人，可能也會因飲酒而擁有高比例的內臟脂肪。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究分析近6000名25至75歲成人資料，根據受試者每週飲酒量（以英國標準單位計算，每單位為8克純酒精）分組，比較體內脂肪分布狀況。

最低飲酒組，每週不超過4單位，大約等於兩杯啤酒或兩杯紅酒；最高組男性每週17至98單位，女性則為10至50單位。換算下來，17單位約等於6杯一般濃度啤酒，相當於「一天一杯」。

研究人員並非只看體重或腰圍，而是使用DEXA全身掃描，精準分析脂肪、肌肉與骨骼比例。結果顯示，隨著飲酒量增加，內臟脂肪比例也明顯上升。男性重度飲酒者的內臟脂肪比最低組多出13.5%，女性更高達17%。即使排除年齡、吸菸、運動與總體脂肪等因素，結果依然成立。

內臟脂肪包覆在肝臟與胰臟等重要器官周圍，比皮下脂肪更危險。研究指出，許多人腰圍正常，看似健康，卻可能暗藏風險。更值得注意的是，飲酒者一旦變胖，更容易把脂肪優先堆在器官周圍，形成典型「啤酒肚」體質。

研究團隊強調，由於這項研究是觀察性研究，無法證明酒精直接導致脂肪堆積。不過，內臟脂肪本來就是心血管疾病與糖尿病的重要預測指標，建議民眾喝酒要謹慎，別把健康給喝掉了。

該研究已發表在《國際肥胖期刊》（International Journal of Obesity）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康