英國首例子宮移植產子 32歲女圓夢當媽喜極而泣

英國一名女子天生子宮異常無法懷孕，幸好在善心人士的捐贈下，靠著器官移植順利懷孕，也成為全國首位子宮移植後成功生子的女性。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，32歲的貝爾（Grace Bell）在2025年12月10日，順利剖腹產生下兒子雨果（Hugo Richard Norman Powell）。貝爾天生罹患MRKH症候群，16歲時才知道自己子宮發育不完整，所以無法懷孕。

她在和男友鮑威爾（Steve Powell）交往後，開始渴望擁有兩人的孩子。他們曾考慮代理孕母和試管嬰兒的療程，但一直到2023年才真正出現一線「生機」。當時英國一家負責子宮移植的醫療機構正好有一名捐贈者捐出子宮，於是貝爾接受手術移植，並在術後兩週迎來她人生的第一次月經。

在歷經兩次胚胎植入手術後，貝爾終於成功懷孕。懷胎期間，她每兩週就要到醫院檢查，每天還要吃12顆抗排斥藥物，最後終於順利生下兒子雨果。她坦言，生下兒子的喜悅，也伴隨對捐贈者家庭的無限感激與哀傷，「如果沒有他們在痛苦時刻的決定，就沒有今天的奇蹟。」

由於必須服用抗排斥藥物，還可能增加感染或罹癌風險，移植的子宮最多只能在體內保留五年。是否要在五年內再拚第二胎，貝爾還沒有答案，不過對她來說，兒子雨果的出生已經是她今年最棒的生日禮物，讓她心滿意足，十分感謝捐贈者的大愛。