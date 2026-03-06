快訊

英國首例子宮移植產子 32歲女圓夢當媽喜極而泣

聯合新聞網／ 綜合報導
貝爾成為英國首例子宮移植順產的媽媽。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國一名女子天生子宮異常無法懷孕，幸好在善心人士的捐贈下，靠著器官移植順利懷孕，也成為全國首位子宮移植後成功生子的女性。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，32歲的貝爾（Grace Bell）在2025年12月10日，順利剖腹產生下兒子雨果（Hugo Richard Norman Powell）。貝爾天生罹患MRKH症候群，16歲時才知道自己子宮發育不完整，所以無法懷孕。

她在和男友鮑威爾（Steve Powell）交往後，開始渴望擁有兩人的孩子。他們曾考慮代理孕母和試管嬰兒的療程，但一直到2023年才真正出現一線「生機」。當時英國一家負責子宮移植的醫療機構正好有一名捐贈者捐出子宮，於是貝爾接受手術移植，並在術後兩週迎來她人生的第一次月經。

在歷經兩次胚胎植入手術後，貝爾終於成功懷孕。懷胎期間，她每兩週就要到醫院檢查，每天還要吃12顆抗排斥藥物，最後終於順利生下兒子雨果。她坦言，生下兒子的喜悅，也伴隨對捐贈者家庭的無限感激與哀傷，「如果沒有他們在痛苦時刻的決定，就沒有今天的奇蹟。」

由於必須服用抗排斥藥物，還可能增加感染或罹癌風險，移植的子宮最多只能在體內保留五年。是否要在五年內再拚第二胎，貝爾還沒有答案，不過對她來說，兒子雨果的出生已經是她今年最棒的生日禮物，讓她心滿意足，十分感謝捐贈者的大愛。

一天一杯就不行！ 英國研究：酒精養出超標內臟脂肪

英國最新大型研究警告，就算一天只喝一杯酒，也可能悄悄把脂肪囤積在身上，形成「內臟脂肪」。這種脂肪與心血管疾病與糖尿病有關，而且就連體重正常的人，可能也會因飲酒而擁有高比例的內臟脂肪。

媽媽驚覺家裡突然很安靜 哥倫比亞4歲男童跌進洗衣機溺斃

哥倫比亞一名4歲男童意外跌入洗衣機溺水身亡，母親直到發現屋內突然變得異常安靜，四處尋找時才驚見孩子整個人泡在洗衣機水中。她緊急將孩子送醫搶救，但仍回天乏術，悲劇震驚當地社群。

米價物價齊漲吃不消！日縣府霸氣補助1萬購物金「給孩子們吃飯」

日本的米價持續居高不下，其他物價也持續上漲。青森縣政府為了減輕育兒家庭沉重的伙食費負擔，特別推出「青森米育兒應援事業」，針對縣內孩童發放專屬的「買米補助金」。

美伊衝突波及日本！早餐美食「納豆」藏漲價危機 關鍵曝光

近期中東局勢再度緊繃，美國與伊朗的衝突升溫，直接威脅到全球能源運輸的咽喉——荷莫茲海峽。雖然戰火遠在千里之外，但這場危機其實正悄悄影響大家的日常。以日本超市常見的食品「納豆」為例，看似完全不相關，現在卻面臨著一波難以避免的漲價危機。

沖繩血汗芒果！月加班230小時 30歲員工腦出血半癱淚控：還我健康

日本沖繩農協（JA沖繩，相當於台灣的農會）日前爆發嚴重的過勞職災事件。一名30多歲的男性員工，因在芒果產季期間單月加班超過200小時，導致突發腦出血，左半身癱瘓。如今終身必須仰賴輪椅的他，出面控訴「還給我健康的身體！」

