印度街頭彩粉四射 歡慶繽紛荷麗節

印度民眾今天歡慶重要傳統節日之一的荷麗節（Holi），街頭滿是互灑彩粉、噴水的民眾，每個人都抱持愉悅的心情，歡度這個繽紛的節日，也準備正式迎接春天的到來。

荷麗節又稱灑紅節，是印度重要節日之一，地位與排燈節（Diwali）相當，時間是印度教曆法中，每年最後一個月的望日（月圓之日），今年荷麗節時間是3月4日，許多印度民眾從荷麗節前的週末，即2月28日起，就陸續開始慶祝。

印度民眾認為，每年過了荷麗節這天，天氣就會開始轉熱，也代表冬季正式結束，當天大家會互相潑灑、塗抹彩色粉末，也會朝人潑水慶祝，通常大家會在這天穿著白色服裝外出，為的就是讓五顏六色的彩粉，能在身上留下美麗的印記，至於荷麗節的前1個晚上，許多地方也會升起篝火，象徵摧毀邪惡。

中央社記者於荷麗節當天走上德里街頭實地觀察，路上幾乎滿是全身都是彩粉的人，大家不管原本認不認識，都會用手中的彩粉潑灑或塗抹在對方臉上、身上，並互道「荷麗節快樂」（Happy Holi），還有不少人會用水球、水槍「攻擊」來往的人，共同歡度這個充滿歡愉的節日。

住在德里地區的印度民眾辛赫（R.D. Singh）接受中央社記者採訪時表示，荷麗節是用彩粉和水慶祝的節日，他和來自同個車友團的家人、朋友們辦了個小小的派對，大家一起玩彩粉、享受美味的食物和飲料，共同慶祝這個節日。

一名印度民眾特里維迪（Shashank Trivedi）告訴中央社記者，印度的兩大節日，一個是3月的荷麗節，另一個是在10月、11月左右的排燈節。他提到，荷麗節是一個色彩斑斕的節日，充滿了歡樂和喜悅，他的家人和全印度的人們都在慶祝，「我們的傳統就是用彩粉來慶祝，這是一個充滿喜悅的節日」，在印度的每個人都會慶祝這個節日，當天大家互相投擲彩色粉末和水，「這會是個非常美妙的體驗，因為這個節日充滿了快樂和團聚的氣氛。」

另名印度民眾夏瑪（Vijay Sharma）告訴中央社記者，荷麗節這天，大家不分彼此，「不管你從印度那裡來、不論你來自那個國家，今天我們就是一家人，我們平起平坐，一起開開心心地享受這個開心的日子。」

來自美國加州的凱蒂（Katie）接受中央社記者訪問時表示，她每年都會到印度學瑜伽，時間都會選在荷麗節，「我已經連續11年，都在這個時間來印度了，荷麗節真的是個充滿歡樂的節日，我很享受這樣的氣氛。」

面對荷麗節期間，路上隨時會有人彼此潑灑彩粉的情況，凱蒂說：「大家都知道荷麗節慶祝的方式，這天你要出門，就得做好萬全的準備，最重要的是，抱持開放的心、愉快的態度，就能好好享受這個繽紛的節日。」

德里政府近年都將荷麗節訂為禁酒日，但今年的荷麗節並未被列為禁酒日，因此德里近750個酒品銷售點，今天仍正常營業。

不過，德里警方在134個主要路口部署警力，除確保交通通暢，也特別針對酒後駕駛做取締。根據規定，車輛駕駛人若有酒駕行為，駕照將被吊銷至少3個月。