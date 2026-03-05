聽新聞
日維持判決解散 清算前統一教資產 退還捐款人

聯合報／ 國際中心／綜合報導
前統一教的委任律師福本修也，四日在東京高等法院前發表談話。（法新社）
日本政府向法院請求解散「世界和平統一家庭聯合會」（前統一教會），東京高院四日判決，維持東京地院下令解散教會原判，駁回教會方面抗告，之後將進入清算教會財產程序，將款項發還遭勸誘捐款的受害人。

由於前統一教會涉及不當募款活動等問題，日本政府文部科學省二○二三年申請解散命令，東京地方法院二○二五年三月判決下令解散前統一教會，教會不服，向東京高等法院上訴。

自二○二二年七月前首相安倍晉三遇刺以來，該教會一直受到嚴格審查。凶手宣稱，由於母親曾向該教會捐贈巨款導致家庭經濟陷入困境，他對該教會懷恨在心，因此殺害據稱與該教會往來的安倍。

依據日本「宗教法人法」，解散命令自高等法院判決後生效，因此清算程序已開始。

教會不服判決，已向最高法院提出上訴，若最高法院推翻判決，解散程序將暫停。然而，要在最高法院翻案，需要以違憲為主的理由，因此教會面臨困難的舉證挑戰。

東京地院將選任「清算人」，在地院的監督下清算教會資產，被認定為債權人的捐款受害者將獲得償還。剩餘財產則依教會規章，交給後續團體或國庫，之後教團將喪失宗教法人資格正式解散。該教會解散之後，宗教活動相關收入將不再享有稅制優惠，宗教設施也會成為清算對象，但信徒仍可繼續其信仰及傳教活動。

東京地院判決指出，該教會自一九八○年代起，在日本全國進行不法的捐款勸誘行為，造成前所未有的大規模受害，認定「行為惡質，明顯損害公共福祉，必須解散」。

這是日本繼奧姆真理教、明覺寺以來，第三個被下達解散命令的宗教團體，也是日本法院首次以民法上的不法行為為理由下令解散。

提出抗告的教會在高院主張，已透過集體調解成立及設置受害補償委員會，強調「正在努力解決問題」，並指出自二○○九年發表防止違法捐款勸誘的宣言後，已徹底防止類似行為，認為無需解散。教會也認為，只有涉及刑事犯罪才符合解散宗教團體條件，而不是民事爭議。

日本政府則反駁，教會信徒仍持續進行違法捐款勸誘。根據東京地院去年三月的判決，該教會詐騙了一千五百多人的捐款，金額至少二○四億日圓（約台幣四十一億元）。

安倍遇刺 自民黨與統一教連結曝光

日本法院判決清算前統一教會，此案起因是日本前首相安倍晉三遇刺案。安倍於二○二二年七月在奈良市幫參議院候選人站台時，遭男子山上徹也槍殺。山上稱其母親加入統一教後陸續捐款逾一億日圓，導致破產，讓山上對與統一教有淵源的安倍心生不滿而行凶，也讓自民黨與統一教的往來曝光。

