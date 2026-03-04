第19屆日本國際漫畫獎 南南日「山間料理人」獲銀獎

日本外務省主辦的第19屆日本國際漫畫獎頒獎典禮今天在東京飯倉公館舉行。台灣漫畫家南南日以作品「Mararum：山間料理人」榮獲優秀獎（銀獎），並親赴東京領獎。駐日代表李逸洋亦受邀出席典禮，向南南日表達祝賀。

駐日代表處台灣文化中心發布新聞稿表示，南南日特別將得獎作品致贈李逸洋，並在書籍扉頁親筆繪上主角「巴奈」的畫像留念。

頒獎儀式由日本外務大臣茂木敏充與本屆審查委員長、知名漫畫家里中滿智子頒發獎狀與獎座。南南日於致詞時表示，「Mararum：山間料理人」雖然是一部虛構作品，但故事靈感源自於自己成長土地上的人們記憶。

她說，許多珍貴的記憶往往存在於日常生活不易被注意的角落，因此希望透過漫畫的形式將其描繪出來。她也指出，這部作品不僅是對過去的描寫，從構思、準備到創作完成，再到站上頒獎台，整個過程對她而言都是一段非常奇妙的旅程，也再次讓她感受到創作漫畫的喜悅。

本屆評審委員之一、日本知名漫畫編輯堀靖樹盛讚「Mararum：山間料理人」高度評價。他表示，這部作品已經超越「技術層面優秀」或「具有濃厚國際色彩」等層次，達到真正具有漫畫感與創作品味的境界。

特別前往典禮現場祝賀的李逸洋表示，台灣文化中心去年8月舉辦「多元台灣文化漫畫展」時，便將「山間料理人」選為族群題材漫畫的代表作品之一，透過漫畫介紹阿美族傳統飲食文化，展現台灣多元族群與文化交織的內涵。

他表示，兼具自由精神與多元題材的創作環境，是台灣文化的重要特質之一，也因此孕育出具有國際吸引力的作品。漫畫如今已成為台灣對外文化交流與形象展現的重要力量，未來駐日代表處也將持續推動台灣漫畫在日本的交流與推廣。

文化部長李遠也特別對南南日獲獎表示祝賀。他指出，自日本國際漫畫獎創辦以來，台灣漫畫家累計已獲得2金、10銀、22銅及1項獎勵獎，展現台灣漫畫長期穩定的創作實力與國際能見度。近年台灣漫畫創作者持續累積能量，逐步走向國際舞台。文化部未來也將持續投入資源支持台灣漫畫，透過創作扶植、翻譯獎助及國際推廣等機制，協助創作者拓展海外市場。

本屆獲銀獎的「山間料理人」改編自「好旅文創有限公司」劇本，故事背景設定在二戰時期，描述擅長料理的阿美族女孩巴奈，在移居花蓮港的日本家庭裡幫傭的故事。巴奈結合在地食材與部落文化，創作出一道道獨特料理，撫慰日本雇主一家思鄉的心。

第19屆日本國際漫畫獎共有來自110個國家及地區738件作品報名參賽，為歷屆最多。本屆最終選出金獎（最優秀獎）1名、銀獎（優秀獎）3名、獎勵獎，以及銅獎（入賞）10名共15件作品。除南南日外，台灣漫畫家狼七以「黎明前的回聲」獲得獎勵獎，葉明軒則以「大仙術士李白」第8集獲得銅獎。