約好退休一起出國玩…日夫妻存旅遊券價值近10萬 「慘成廢紙」原因曝

夫妻規劃退休後一起赴海外旅行，沒想到卻成為泡影。日本大提琴家鈴木淳日前曬出一大疊ANA航空的旅遊券，透露過去曾與妻子約定未來退休後要一起去旅行，不料時光匆匆，近日妻子竟發現這些旅遊券早已過期，全變成無用的廢紙，崩潰的發展也讓網友感到同情。

根據日媒emogram報導，日本大提琴家鈴木淳以九州交響樂團團員的身分活躍長達40年，今（2026）年1月底才正式卸下身分。然而，近日鈴木淳卻在社群平台X分享悲劇，透露自己與妻子有著一個珍貴的約定，兩人曾相約退休後要一起去國外旅遊，並為此存了一筆數目不小的旅遊基金。

但事情的發展卻出乎意料，昨（3）日鈴木淳的妻子才發現，夫妻倆一起保存的ANA航空旅遊券早在10年前就已過期，直接淪為廢紙，粗估損失達50萬日圓（約新台幣10萬元）。

貼文曝光後立刻引起網友同情，「真是令人心酸的事實啊」、「10年過得真的超快」，也有網友安慰「不過光是兩個人一起計畫這件事，就已經很可愛了呢」、「我相信現在的你們一定能更自由地享受旅行」，有人則吐槽「要是那是炸豬排券的話，肯定不會有人沒注意到過期啊」。

眼見網路討論度越來越高，鈴木淳的朋友更發起募款計畫，盼能送這對夫妻去夏威夷旅行。對此，鈴木淳則委婉拒絕大眾的好意，「我個人不需要這樣的募資」，並提到若網友們有意願給予幫助的話，可以將善款捐給他之前服務的交響樂團，大器的表現再度獲得掌聲。

鈴木淳樂於分享自己與「退休旅行」擦肩而過的趣聞，並開朗地表示「就請大家笑一笑吧」。