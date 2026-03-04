3大3小點4碗麵…桌子、地上留滿垃圾就走人 日拉麵店發照譴責反遭刷負評

花錢就是老大？日本一間拉麵店日前接待一組3大3小的家庭客，沒想到對方用餐離去後，現場卻留下滿地垃圾與食物殘渣，凌亂的景象連店員都看傻眼。事後店家公開當天照片，同時呼籲家長重視基本禮儀，卻意外引爆網路兩派論戰，不僅掀起網友對「奧客」行為的討論，店家Google地圖還遭灌入多則1星負評。

位於日本靜岡縣的拉麵店「麵創房LEO」，上個月接待一組3大3小的家庭客，當時6個人點了4碗麵，由大人分食給小孩，豈料待他們用餐完離開後，店員卻看見驚悚的一幕。從店家發出的照片可見，桌子及地板散滿垃圾與食物殘渣，用過的衛生紙被亂丟在各個角落、甚至塞到碗內，店員們也忍不住譴責「真的太過分了」。

據日媒ENCOUNT報導，事後店家將當天的照片分享到社群平台，呼籲「雖說因為帶著孩子多少可以理解，但基本的禮儀還是要有，並不是付了錢就可以為所欲為」，提醒帶孩子的家長應留意基本用餐禮儀。

貼文在網路上引起迴響，部分網友發聲譴責奧客行為，認為店家整潔的用餐環境遭惡意破壞，更有餐飲業人員分享經驗，過去曾遇到客人把用過的兒童尿布藏起來，只為留給店員清理。與此同時，麵創房LEO的Google地圖卻接連被刷了好幾則1星負評，疑似有部分不滿店家的網友惡意給低評價，讓店長怒轟「這就是騷擾」。

麵創房LEO的店長接受採訪時提到，做餐飲業遇過各種不同的客人，曾有家人帶小孩來店用餐，排泄物弄得整個廁所都是，還一聲不吭的離開。儘管偶有不遵守禮儀規範的客人光臨，對店家產生負面影響，但店長坦言喜歡小孩，目前仍不願意拒接國中以下的客人。

而針對該事件在網路發酵，麵創房LEO的店長也坦言感受到網路時代的可怕，因為經營13年、狀況相對穩定，就算遇到被誹謗的狀況，也有機會把話說清楚，但若是剛開業不久的餐飲業，便很可能因受到網路公審而面臨倒閉。