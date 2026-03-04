快訊

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

聽新聞
0:00 / 0:00

3大3小點4碗麵…桌子、地上留滿垃圾就走人 日拉麵店發照譴責反遭刷負評

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一家拉麵店發文提醒攜帶小孩的家長，入店用餐應有基本的禮儀。示意圖／AI生成
日本一家拉麵店發文提醒攜帶小孩的家長，入店用餐應有基本的禮儀。示意圖／AI生成

花錢就是老大？日本一間拉麵店日前接待一組3大3小的家庭客，沒想到對方用餐離去後，現場卻留下滿地垃圾與食物殘渣，凌亂的景象連店員都看傻眼。事後店家公開當天照片，同時呼籲家長重視基本禮儀，卻意外引爆網路兩派論戰，不僅掀起網友對「奧客」行為的討論，店家Google地圖還遭灌入多則1星負評。

位於日本靜岡縣的拉麵店「麵創房LEO」，上個月接待一組3大3小的家庭客，當時6個人點了4碗麵，由大人分食給小孩，豈料待他們用餐完離開後，店員卻看見驚悚的一幕。從店家發出的照片可見，桌子及地板散滿垃圾與食物殘渣，用過的衛生紙被亂丟在各個角落、甚至塞到碗內，店員們也忍不住譴責「真的太過分了」。

日媒ENCOUNT報導，事後店家將當天的照片分享到社群平台，呼籲「雖說因為帶著孩子多少可以理解，但基本的禮儀還是要有，並不是付了錢就可以為所欲為」，提醒帶孩子的家長應留意基本用餐禮儀。

貼文在網路上引起迴響，部分網友發聲譴責奧客行為，認為店家整潔的用餐環境遭惡意破壞，更有餐飲業人員分享經驗，過去曾遇到客人把用過的兒童尿布藏起來，只為留給店員清理。與此同時，麵創房LEO的Google地圖卻接連被刷了好幾則1星負評，疑似有部分不滿店家的網友惡意給低評價，讓店長怒轟「這就是騷擾」。

麵創房LEO的店長接受採訪時提到，做餐飲業遇過各種不同的客人，曾有家人帶小孩來店用餐，排泄物弄得整個廁所都是，還一聲不吭的離開。儘管偶有不遵守禮儀規範的客人光臨，對店家產生負面影響，但店長坦言喜歡小孩，目前仍不願意拒接國中以下的客人。

而針對該事件在網路發酵，麵創房LEO的店長也坦言感受到網路時代的可怕，因為經營13年、狀況相對穩定，就算遇到被誹謗的狀況，也有機會把話說清楚，但若是剛開業不久的餐飲業，便很可能因受到網路公審而面臨倒閉。

日本 拉麵 餐飲業

延伸閱讀

迪士尼排隊突被喊「她拍過AV」 22歲暗黑女神怒了：沒品的話我都聽到了

日旅遊系YouTuber自稱ADHD 挑戰長途飛行「躲廁所暴走」被炎上

日本買不到！朋友送「台灣無印良品限定甜點」 他一吃驚艷：像喝了珍奶

騷擾過程全被拍！日本變態聞女乘客頭髮上癮 下秒偷做1舉動嚇壞全網

相關新聞

3大3小點4碗麵…桌子、地上留滿垃圾就走人 日拉麵店發照譴責反遭刷負評

花錢就是老大？日本一間拉麵店日前接待一組3大3小的家庭客，沒想到對方用餐離去後，現場卻留下滿地垃圾與食物殘渣，凌亂的景象連店員都看傻眼。事後店家公開當天照片，同時呼籲家長重視基本禮儀，卻意外引爆網路兩派論戰，不僅掀起網友對「奧客」行為的討論...

約好退休一起出國玩…日夫妻存旅遊券價值近10萬 「慘成廢紙」原因曝

夫妻規劃退休後一起赴海外旅行，沒想到卻成為泡影。日本大提琴家鈴木淳日前曬出一大疊ANA航空的旅遊券，透露過去曾與妻子約定未來退休後要一起去旅行，不料時光匆匆，近日妻子竟發現這些旅遊券早已...

日旅遊系YouTuber自稱ADHD 挑戰長途飛行「躲廁所暴走」被炎上

機上拍攝反遭炎上！日本旅遊系YouTuber藤原美伊自身患有注意力不足過動症，日前她以搭乘長途飛機為題拍片，因在機內廁所拍攝、疑似長時間占用廁所，而引發日本網友撻伐。眼看爭議影片怒火越燒越旺，藤原美伊趕緊下架影片...

迪士尼排隊突被喊「她拍過AV」 22歲暗黑女神怒了：沒品的話我都聽到了

今年22歲的日本AV女優北岡果林，日前在社群平台X曬出多張赴東京迪士尼樂園遊玩的照片，沒想到看似輕鬆愉快的日常照片背後，卻意外掀起風波，有人一舉踩中她的地雷。北岡透露，她在園內與友人一起排隊時，竟遭一旁路人指指點點...

中東戰火波及「航班中斷、機票價格暴漲」 泰旅遊業面臨挑戰

美、以兩國空襲伊朗導致航班中斷、機票價格暴漲，恐衝擊旅遊業，並影響泰國政府今年預計吸引3600萬人次外國遊客的目標。飯店...

沖繩地底仍有許多未爆彈！52年前意外炸幼兒園致4死 師生悼念籲記取教訓

日本沖繩那霸市一所幼稚園旁，52年前曾發生一起震驚社會的未爆彈爆炸意外，奪走包含一名3歲女童在內的4條人命。該幼兒園於本月2日舉行追悼集會，期盼這段沉痛的記憶不會因時間已久而被眾人遺忘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。